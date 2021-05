Nachrichten am 25. Mai

SZ am Abend

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck irritiert seine Partei mit plötzlichen Sympathien für Waffenlieferungen an die Ukraine.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Habeck offen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Bei einer Reise in die Krisenregion im Osten des Landes sagt der Grünen-Chef, "Defensivwaffen" zur Verteidigung könne man dem Land schwer verwehren und "Hilfe zur Selbsthilfe" nicht ablehnen. Habecks Vorstoß ist ein Affront gegen die eigene Partei, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ablehnt. Zum Artikel

Biden und Putin treffen sich am 16. Juni. Das erste Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem russischen Amtskollegen soll in Genf stattfinden. Themen seien die Coronavirus-Pandemie, regionale Konflikte, Atomwaffen und die bilateralen Beziehungen, heißt es in einer russischen Erklärung. Zum Artikel

Flick wird nach der EM Bundestrainer. Kurz nach dem zweiten Meistertitel mit dem FC Bayern unterschreibt Flick beim Deutschen Fußball-Bund einen Vertrag bis einschließlich der Heim-Europameisterschaft 2024. Die ersten Länderspiele als neuer Chef stehen für Flick in der WM-Qualifikation im September gegen Liechtenstein, Armenien und Island an. Zum Artikel

AfD geht mit Weidel und Chrupalla als Spitzenkandidaten in die Wahl. Die Parteimitglieder wählen die Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und den Co-Parteichef bei einer Online-Mitgliederumfrage mit 71,03 Prozent als Führungsduo für die Bundestagswahl. Auf das zweite Bewerber-Team, Cotar und Joachim Wundrak, entfallen nur 27,04 Prozent. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 1,8 Prozent. Damit fällt die Wirtschaftsleistung in der Corona-Krise zu Jahresbeginn etwas niedriger aus als erwartet. Vom Statistischen Bundesamt heißt es: "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 zunächst etwas erholt hatte, führte die Corona-Krise zum Jahresbeginn 2021 zu einem erneuten Rückgang." Experten vom Institut Ifo rechnen allerdings mit einem raschem Wachstum im Sommer. Zum Artikel

Italienischer Mafia-Boss in Brasilien gefasst. Rocco Morabito von der kalabrischen 'Ndrangheta, wird nach jahrelanger Flucht verhaftet. Die Italiener zählen ihn zu den drei meistgesuchten Mafiosi. Er wurde in Abwesenheit zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Morabito soll vor allem für den Drogenhandel zwischen Südamerika und Mailand verantwortlich gewesen sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Moderna will Impfstoff-Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragen. Das Vakzin schütze auch zwölf- bis 17-Jährige zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung. Es habe sich in einer Studie als sicher und wirksam herausgestellt. Schon Anfang Juni will Moderna die Daten für eine Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und anderen Regulierungsbehörden weltweit einreichen. Die USA sprechen zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele eine Reisewarnung der höchsten Stufe für Japan aus. Zum Artikel

Stiko: Schulöffnung nicht entscheidend für Impfung von Kindern. Im Vordergrund müsse die Frage stehen, wie hoch die Gefährdung der Kinder durch eine Infektion mit dem Coronavirus sei, sagt der Stiko-Vorsitzende Mertens. Albaniens Ministerpräsident Rama und die Türkische Gemeinde in Deutschland kritisieren Gesundheitsminister Spahn. Er hatte gesagt, Familienbesuche aus diesen Regionen seien für einen Anstieg der Corona-Zahlen im vergangenen Sommer verantwortlich gewesen seien. Zum Artikel

Wie die Pandemie Airbnb verändert. Airbnb-Gründer Chesky erwartet einen irren Reisesommer. Wie sich das Reisen durch die Coronakrise wandelt - und warum bei der Plattform jetzt vor allem Vermieter umgarnt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Zahnpasta zum Abendessen. Ein rumänischer Historiker ist in die Archive der Staatssicherheit abgetaucht und hat die Akten der Securitate über den Turnstar Nadia Comăneci ausgewertet. Das Ergebnis ist ein Blick in die Hölle. Zum Artikel (SZ Plus)

"Ein Angriff auf die europäische Souveränität". Das Ausmaß der von der EU gegen Belarus beschlossenen Sanktionen überrascht ebenso wie die schnelle Einigung darauf. Gearbeitet wird nun an "gezielten wirtschaftlichen Sanktionen" - man will jene ins Visier nehmen, die Lukaschenkos Regime finanzieren. Zum Artikel

Opposition fordert Aufklärung über Blitzkarriere von Sauter-Tochter. Der CSU-Abgeordnete Alfred Sauter steht unter Korruptionsverdacht. Grüne und FDP wollen nun wissen, warum seine Tochter im bayerischen Bauministerium so schnell aufsteigen konnte. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Liebe Bundesliga, danke für die Musik. Brazzo und Hansi fühlen keinen Hass und der Kölner Keller interpretiert das Pfeifensolo neu. Was bleibt zu sagen am Ende eines fantastischen Fußballjahres außer: "Twelve points go to ... " Zur Glosse