Brazzo und Hansi fühlen keinen Hass und der Kölner Keller interpretiert das Pfeifensolo neu. Was bleibt zu sagen am Ende eines fantastischen Fußballjahres außer: "Twelve points go to ... "

Glosse von Claudio Catuogno

Good evening Europe! Bonsoir Bundesliga! This is Munich calling, live aus der Süddeutschen Zeitung! Zunächst einmal: VIELEN DANK FÜR DIESE UNGLAUBLICHE SHOW! (Applaus vom Band). Was sollen wir sagen, es war really amazing! Wir haben jeden Spieltag genossen! Fantastische Ballkünstler, exzellente Performances, bestes Entertainment! Absoluter Respekt für die brillante Moderation dieser Corona-Saison, und by the way: Du siehst wirklich atemberaubend aus für dein Alter, Bundesliga, darf man das sagen? Also: Thank you! Merci! ¡Gracias! Takk fyrir! Təşəkkürlər ... (Nervöses Räuspern in der Leitung) ... jaja, die Punkte kommen ja jetzt, also: This is the vote of the SZ-Jury:

Zwölf Punkte, douze points, twelve points go to: FC BAYERN MÜNCHEN mit dem Titel "I Don't Feel Hate (Ich fühle keinen Hass)": Brazzo gegen Hansi, Streit ohne Ende, Flucht zum DFB, aber am Ende: Meisterschale, Konfettiregen und gaaaaanz viiieeeeeeel Liiieeebe! Bonustrack: Karl-Heinz Rummenigge schnieft in die FFP2-Maske! Berührend!

Zehn Punkte, dix points, ten points go to: MARCO ROSE mit "Je me casse (Ich hau ab)". Kleiner Move mit großer Wirkung: Borussia Mönchengladbach zerlegt, Eintracht Frankfurt zerlegt - und Borussia Dortmund in schwere Gewissensbisse gestürzt! Ein Abschied, dreimal Booooom! (Und den tollsten Co-Trainer der Welt gibt's bald als Gratis-Downgrade dazu ...). Tiefgründig!

Acht Punkte, huit points, eight points go to: FC SCHALKE 04 feat. SV WERDER BREMEN mit "Last Dance (Letzter Tanz)": Bescheuertes Skript, schrecklicher Sound - aber vielleicht sieht man sich ja mal wieder...? Aufwühlend!

Sechs Punkte, six points, six points go to: DER KÖLNER KELLER mit "The Wrong Place (Der falsche Ort)": Pfeifensolo, aber völlig neu interpretiert: Mal hauchzarte Stille (bei Foul im Strafraum), mal rockiger Handspiel-Punk (wenn niemand sonst ein Handspiel gesehen hat). Ergreifend und verstörend!

Vier Punkte, quatre points, four points go to: HERTHA BSC mit "Birth Of A New Age (Die Geburt eines neuen Zeitalters)". Komplexes Werk aus dem Elftonmusik-Milieu über einen "Big-City-Club", der bald richtig fett durchstartet. Alles andere als billig!

Okay, die restlichen Punkte gibt's auf eurovisionsongcontest.eu. Bye-bye aus München! Und, Bundesliga, wir können es kaum erwarten, bis du endlich weitermusizierst, dann mit Hoffenheim-Fürth, Mainz-Bielefeld, Bochum-Wolfsburg, Freiburg-Augsburg! Gute Nacht.