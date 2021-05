Eine Spritze mit dem Impfstoff Moderna wird in Berlin aufgezogen. Das US-Unternehmen Moderna will nun für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragen.

Nach dem deutschen Hersteller Biontech und seinem US-Partner Pfizer will auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zwischen zwölf und 17 Jahren zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller am Dienstag mit. Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3700 Teilnehmern aus dieser Altersgruppe hervor. Keiner von ihnen habe nach einer vollständigen Impfung eine Covid-19-Erkrankung entwickelt. Der Impfstoff sei gut vertragen worden. Noch sind die Ergebnisse aber weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht.

Das Vakzin habe sich in der Studie als sicher und wirksam erwiesen, teilte Moderna mit. Zwei Drittel der Teilnehmer erhielten den Impfstoff und ein Drittel ein Placebo. Nach der zweiten Dosis habe es in der Impfstoffgruppe keine Covid-19-Fälle gegeben verglichen mit vier Fällen in der Placebogruppe, das Vakzin schützte demnach zu 100 Prozent. Schon Anfang Juni will Moderna die Daten für eine Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und anderen Regulierungsbehörden weltweit einreichen.

Der Impfstoff von Moderna ist bislang erst zum Einsatz ab 18 Jahren zugelassen. In der Studie mit Erwachsenen lag die Wirksamkeit bei gut 94 Prozent. Das Mittel von Pfizer und Biontech, das wie das von Moderna ein mRNA-Impfstoff ist, wurde in den USA schon vor zwei Wochen für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, auch in der EU wird mit einer Genehmigung in Kürze gerechnet. Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Die Impfung jüngerer Altersgruppen wird auch als wichtiger Schritt angesehen, um Kinder sicher in die Schulen zurückzubringen. (25.05.2021)

USA sprechen Reisewarnung für Japan aus

Die USA haben zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele mit Verweis auf die Pandemie-Lage eine Reisewarnung der höchsten Stufe 4 für Japan ausgesprochen. Olympia ist vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio geplant. "Reisen Sie nicht nach Japan", heißt es seit Montag in den Empfehlungen des Außenministeriums.

In Tokio sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato, dass der US-Warnhinweis keinen Einfluss auf die Olympischen Spiele haben werde. "Wir gehen davon aus, dass sich die Position der USA, Japans Bemühungen um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele zu unterstützen, nicht geändert hat", sagte er bei einem turnusmäßigen Briefing. Die Empfehlung werde keine Auswirkungen auf die US-Olympiamannschaft haben und die Maßnahme stelle kein Verbot dar, erklärte Kato.

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) zeigte sich "zuversichtlich, dass die derzeitigen Schutzmaßnahmen eine sichere Teilnahme ermöglichen werden", hieß es in einer Erklärung. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Präsident Joe Biden unterstütze "mit Stolz die US-Athleten, die für diese Spiele trainiert haben und in den besten Traditionen des olympischen Geistes antreten werden".

Erst kürzlich hatte Japans Premierminister Yoshihide Suga den Corona-Notstand auch in Tokio bis zum 31. Mai verlängert. Die Quote vollständig geimpfter Personen liegt in Japan derzeit bei zwei Prozent. Japan kämpft mit einer vierten Corona-Infektionswelle, in mehr als zehn Regionen ist der Notstand verhängt. Zuletzt haben sich mehr als 80 Prozent der Befragten in einer Umfrage der Zeitung Asahi Shimbun gegen eine planmäßige Olympia-Austragung ausgesprochen. (25.05.2021)

Mehr Impfstoff für bedürftige Staaten

Die EU-Staaten wollen bis Ende des Jahres mindestens 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ärmere Länder spenden. Dies geht aus einem Beschluss des EU-Gipfels vom Dienstag hervor. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten fühlten sich verpflichtet, das Teilen von Impfstoff mit bedürftigen Staaten zu beschleunigen. Auch solle der Aufbau örtlicher Impfstofffabriken unterstützt werden.

Die EU-Staaten bekommen nach jüngsten Prognosen bis Ende des Jahres noch mehr als eine Milliarde Corona-Impfdosen von den vier Herstellern mit EU-Zulassung. Zugleich macht die EU-Impfkampagne jetzt rasch Fortschritte. Bis Ende dieser Woche sollen 170 Millionen Menschen in der EU zumindest die erste Dosis bekommen haben, das entspricht 46 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beklagt, dass sich reiche Staaten einen Großteil der bisherigen Impfstoffproduktion gesichert haben, während ärmere Länder beim Impfen kaum vorankommen. (25.05.2021)

US-Geheimdienste streuen Zweifel zum Corona-Ursprung

Bei der Frage, wie das Coronavirus 2019 auf den Menschen übergesprungen ist, gibt es möglicherweise neue Hinweise für die Vermutung, dass nicht auf einem Tiermarkt in Wuhan, sondern in einem Labor erstmals Menschen infiziert wurden. In einem US-Geheimdienstbericht, über den das Wall Street Journal berichtet, heißt es, dass offenbar drei Mitarbeiter des chinesischen Wuhan Institute of Virology bereits im November 2019 schwer erkrankt und in ein Krankenhaus gekommen seien, um dort behandelt zu werden. Die Regierung in Peking behauptet bislang, der erste nachgewiesene Corona-Fall sei am 8. Dezember 2019 registriert worden. China wies den US-Geheimdienstbericht als "komplette Lüge" zurück.

Nun fordern die USA eine weitere Überprüfung der Ursprünge des Coronavirus durch internationale Experten. Diesen müsse die Möglichkeit gegeben werden, die Quelle des Virus und die frühen Tage des Ausbruchs vollständig, transparent und wissenschaftlich fundiert unter die Lupe zu nehmen, erklärte US-Gesundheitsminister Xavier Becerra in einer Videobotschaft an die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Becerra erwähnte China nicht direkt, wo in der Provinzhauptstadt Wuhan im Dezember 2019 die ersten bekannten Covid-19-Fälle auftraten.

Schon in den letzten Amtstagen von US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung in Washington ein Papier vorgelegt, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass mehrere Forscher in Wuhan im Herbst 2019 an Symptomen erkrankt seien, die sowohl mit Covid-19 als auch mit häufigen saisonalen Erkrankungen in Zusammenhang stehen könnten. Während die Trump-Regierung auf die Theorie drängte, dass die Pandemie in dem Wuhaner Institut begann, forderte die Administration von Joe Biden weitere Untersuchungen zum Ursprung des Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO war in einer im März vorgelegten Studie zu dem Schluss gekommen, dass das Coronavirus außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte. Die Theorie, dass es aus einem Labor entwichen sein könnte, bezeichneten die beteiligten Wissenschaftler dagegen als "extrem unwahrscheinlich". (25.05.2021)

Mehr als 300 000 Tote in Indien

In Indien sind mittlerweile mehr als 300 000 Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl steigt um 4454 auf 303 720, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 222 315 angegeben. Insgesamt wurden in Indien bislang 26,75 Millionen Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. (24.05.2021)

Merkel fordert mehr Geld für WHO, Macron mehr Befugnisse

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert mehr Geld für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Außerdem plädiert sie für einen neuen internationalen Vertrag zur Vorbeugung von Pandemien.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ruft dazu auf, dass die WHO alle Länder, in denen Pandemien ausbrechen könnten, rasch besuchen kann und Zugang zu den nationalen Daten erhält. Beide äußern sich in getrennten Beiträgen im Vorfeld der WHO-Jahresversammlung. (24.05.2021)