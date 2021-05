Von Oliver Meiler, Rom

In João Pessoa, einer Küstenstadt im äußersten Osten Brasiliens, ist die lange Flucht des kalabrischen Narcos Rocco Morabito zu Ende gegangen. Und wenn man dieser Personalie in Italien nun besondere Aufmerksamkeit widmet, liegt es daran, dass der 54-jährige Superboss der 'Ndrangheta in der Hierarchie der meistgesuchten Paten der italienischen Mafia in die oberste Etage gehört. Ein richtig großer Fisch, einer von den oberen drei. Noch größer ist wahrscheinlich nur Matteo Messina Denaro, der Boss der Cosa Nostra, nach dem man seit bald drei Jahrzehnten erfolglos sucht.

Morabito kommt aus Africo, einer Stadt im Hinterland von Reggio Calabria. Der Sprössling eines mächtigen Clans fuhr in der Jugend mit einem DKW Munga herum, einem jeepartigen Militärfahrzeug aus deutscher Herstellung, sehr auffällig. Deshalb gaben sie ihm den Spitznamen: 'u Tamunga. Fast jeder Mafioso trägt einen Spitznamen, er dient dazu, die Mitglieder einer Familie auseinanderzuhalten. Nach seinem Studium zog Rocco Morabito nach Mailand und führte ein mondänes Leben: Luxus, Klubs, schöne Autos. Es gibt Bilder aus jener Zeit, die ihn mit langen Haaren und poppiger Brille zeigen, ein kleiner Rockstar.

In den 1990er-Jahren versorgte 'u Tamunga die Stadt mit so viel Kokain, das er direkt aus Südamerika importieren ließ, dass man ihn "Kokain-König von Mailand" nennen sollte. Als sich die Polizei für ihn zu interessieren begann, türmte er ins Ausland, weit weg, ins uruguayische Punta del Este, und gab sich fortan als Francisco Antonio Capeletto Souza aus: Unternehmer mit brasilianischem Pass, Import und Export. Er lebte in einer schönen Villa mit Pool, hatte dreizehn Handys und zwölf Kreditkarten. Damals soll er auch Sojaplantagen besessen haben.

2017 flog er auf, wurde verhaftet und saß zwei Jahre in einem Gefängnis in Montevideo. Uruguay willigte ein, ihn an Italien auszuliefern. In der Heimat war er zu dreißig Jahren Haft verurteilt worden wegen Drogenhandels und Zugehörigkeit zur Mafia. Doch kurz vor der Überstellung nach Italien gelang ihm die Flucht, filmreif, fast buchstäblich in letzter Minute. Er soll dafür Wächter geschmiert haben, offenbar mit 50 000 Euro. Doch wahrscheinlich hatte Morabito mächtige Freunde, die ihm bei der Flucht halfen. Das jedenfalls glauben sie in Italien.

Zwei Jahre war Morabito untergetaucht

Für zwei Jahre tauchte er unter, scheinbar spurlos, bis ihn nun die Carabinieri nach einer großen Gemeinschaftsfahndung der Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria, des FBI und der US-amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA festgenommen haben. Es ist dies ein weiterer Erfolg in einer stattlichen Serie des italienischen Staats im Kampf gegen die 'Ndrangheta, Italiens gefährlichste, globalste und wendigste Mafia.

Vor zwei Monaten war schon die Verhaftung von Francesco Pelle alias Ciccio Pakistan gelungen. Er hatte sich in Lissabon versteckt. Ein anderer Großboss, der inhaftierte Nicolino Grande Aracri aus Cutro bei Crotone, der auch in Deutschland aktiv war, soll unterdessen damit begonnen haben, als Kronzeuge mit der Justiz zusammenzuarbeiten - eine Premiere in der Geschichte der 'Ndrangheta. Und ein kleiner Lichtblick.