Ein rumänischer Historiker ist in die Archive der Staatssicherheit abgetaucht und hat die Akten der Securitate über den Turnstar Nadia Comăneci ausgewertet. Das Ergebnis ist ein Blick in die Hölle.

Von Cathrin Kahlweit

Die Star-Tunerin Simone Biles, die vor einigen Jahren über sexuellen Missbrauch durch den einstigen Arzt der US-Nationalmannschaft, Larry Nassar, berichtet hatte, ist überzeugt: Der Skandal sei nur die Spitze des Eisbergs und noch lange nicht vorbei. Nassar wurde mittlerweile zu 175 Jahren Haft verurteilt, nachdem mehr als hundert amerikanische Turnerinnen gegen ihn ausgesagt hatten; sie würde nicht mal ihre Hunde zu ihm schicken, hatte die Richterin bei der Urteilsverkündung gegen den Mannschaftsarzt gesagt.

Im Visier der Ermittler hatten neben Nassar jahrelang auch die früheren amerikanischen Cheftrainer Márta und Béla Károly gestanden, auf deren Trainings-Ranch nördlich von Houston der massenhafte Missbrauch stattfand. Sie behaupten, sie hätten absolut nichts mitbekommen. Missbrauchsopfer Biles sagte erst unlängst dem Sender CBS, sie habe zu "einhundert Prozent" das Gefühl, von Verband und Staat im Stich gelassen worden zu sein: "Wir bringen ihnen Medaillen. Wir leisten unseren Beitrag. Sie können nichts für uns tun? Es ist nur krank."

Comăneci gilt als eine der besten Turnerinnen der Geschichte

Nadia Comăneci hätte dazu sicher einiges zu sagen. Sie kennt Márta und Béla Károly gut; schließlich war sie der größte Erfolg des Paares, ihr Juwel, bevor sich die beiden 1981 aus Rumänien absetzten und in den USA ihre Karriere fortsetzten. Comăneci gilt als eine der besten Turnerinnen der Geschichte und sicher als die legendärste; sie gewann zahlreiche Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1976 und 1980 sowie bei Welt- und Europameisterschaften und erhielt als erste Turnerin der Welt die schier unvorstellbare Traumnote 10.0. Das "Mädchen, das niemals lächelte", wie die Zeitungen schrieben, war nicht nur das prominenteste Gesicht der Diktatur, sondern auch im Westen ein Star - auch wenn sie sich nie so fühlte. Als junge Frau, ach was, als Kind, holte sie Dutzende Medaillen für das rumänische Regime unter Diktator Nicolae Ceausescu, sie bekam Orden umgehängt, war eine Trophäe des Staates. Was sie nicht bekam, war Schutz, Fürsorge, Nahrung, Freiraum, Geld.

In den vergangenen Jahren hätte es zahlreiche Gründe für die mittlerweile 59-Jährige gegeben, sich zu äußern: die brutalen Trainingsmethoden, das Antreten bei Wettbewerben selbst mit schlimmen Verletzungen, Bulimie und Magersucht im Kunstturnen waren und sind ein riesiges Thema im Sport, von Missbrauchsskandalen ganz zu schweigen. Doch als der rumänische Historiker, Politikwissenschaftler und Geheimdienstexperte Stejărel Olaru die berühmte Sportlerin, die heute mit ihrem Mann in Oklahoma lebt, vor einem Jahr kontaktierte, weil er ihre Unterstützung für ein Buch über sie selbst, über Nadia Comăneci, haben wollte, sagte sie freundlich, aber bestimmt ab.

Alles, was sie zu sagen habe, stehe in ihrer 2004 erschienenen Autobiografie "Briefe an eine junge Turnerin". Sie habe diese Tür in ihrem Leben geschlossen und kein Bedürfnis, sie noch einmal zu öffnen. Man müsse die Vergangenheit ruhen lassen. In ihrer Biografie beschreibt sie ihren langjährigen Coach als hart, aber gerecht; er habe ihr Chancen geboten, die ihre Eltern ihr nie hätten bieten können, sie wäre "für ihn durchs Feuer" gegangen: "Es war gut, dass ich ihn hatte." Es ist ihre subjektive Wahrheit.

Nadia Comăneci lebt heute in Oklahoma und möchte über die Vergangenheit nicht mehr sprechen. Alles, was sie zu sagen habe, stehe in ihrem Buch "Brief an eine junge Turnerin".

Er respektiere das, sagt Olaru im Gespräch mit der SZ, natürlich. Aber er schildert eine andere Wahrheit. Sein Buch hat er ohne die aktive Kooperation der Frau auf dem Titelbild geschrieben, und unter anderem ein altes, unveröffentlichtes Interview eingefügt, das er bei seinen Recherchen entdeckte und in dem sie über Misshandlungen sowie die stete Überwachung spricht. "Nadia und die Securitate" (Nadia şi Securitatea; Epica Verlag, Bukarest 2021) ist ein bedrückendes und erhellendes Protokoll darüber, wie erdrückend unmenschlich der rumänische Überwachungsstaat funktionierte. Wie Menschen benutzt, gequält, hin- und hergeschoben wurden, solange sie nützlich waren für das Renommee der Diktatur, wie sie ausgespuckt und eingesperrt wurden, wenn sie wegen Aufsässigkeit oder auch nur kritischer Fragen zum Risiko wurden.

Olaru schildert aber auch auf der Basis hunderter Dokumente, wie das Trainerpaar Márta und Béla Károly, das sich schließlich selbst mit dem Regime überwarf, seine Schützlinge, junge Kunstturnerinnen auf dem Weg zu Weltruhm, behandelte. So brutal, dass selbst das Heer der Geheimdienstler, das Comăneci und ihre Familie überwachte, bisweilen schockiert war. "Die Mädchen werden geschlagen, bis ihre Nasen bluten, und müssen bis zur Erschöpfung trainieren", schrieb ein Informant.

Die Mädchen versteckten Essensreste im Saum der Gardinen

Die Mädchen hungern zu lassen, das sei an der Tagesordnung gewesen, erläutert Olaru und zitiert Securitate-Berichte, nach denen die Teenager vor dem Zubettgehen Zahnpasta gegessen hätten, um irgendwie ihre Mägen zu füllen. Sie hätten auch darüber geredet, Wasser aus der Toilette zu trinken, weil ihnen Flüssigkeit verweigert wurde. Károly selbst habe, meldeten Informanten, bisweilen vor den teils magersüchtigen, teils bulimischen Mädchen Steaks und Pommes Frites gegessen. Diese stahlen derweil Essenreste; versteckt wurden diese im Saum der Gardinen in den spartanischen Zimmern des Trainingszentrums, in dem die "Károly-Mädchen" ihre Kindheit und Jugend verbrachten.

Olaru hat sich monatelang in den Archiven der Securitate vergraben. Die rumänische Staatssicherheit war legendär für ihren umfassenden Überwachungsapparat, der allein in den 1950er und 1960er-Jahren mehr als 100 000 Regimekritiker hinter Gitter brachte, um sie zu "anständigen Kommunisten" umzuerziehen; Druckmittel waren unter anderem Hunger, Kälte und Misshandlungen. Fast 4000 Menschen starben laut einer Dokumentation des MDR damals in den Gefängnissen. Als Ceausescu und seine Frau Elena im Winter 1989 erschossen wurden, hatte der Geheimdienst immer noch 40 000 offizielle und 400 000 inoffizielle Mitarbeiter; tatsächlich dürften es weit mehr gewesen sein. Viele der damaligen Kader, Täter und Mitläufer, machten im Rumänien der Nachwende-Zeit weiter Karriere; das Land ist der ehemalige Ostblockstaat, in dem die Kontinuität zwischen altem Regime und neuen, formell demokratischen Strukturen nach der kurzen Revolution sich am stärksten wieder ausprägte.

Erst im Jahr 1999 verabschiedete Rumänien ein Gesetz zur Aufarbeitung seiner Geheimdienstakten; erst 2005 erhielt die Behörde, die die Akten aufarbeiten sollte, einen Teil der Unterlagen. Experten vermuten, dass der Inlandsgeheimdienst, der sie bis dahin verwaltet hatte, das Material gesäubert hat. Heute ist der Zugang zu den Akten weitgehend gesichert, aber einiges, sagt Autor Olaru, der über "Militärwissenschaften und Geheimdienste" promoviert hat, sei immer noch im Innen- beziehungsweise Verteidigungsministerium vergraben und einiges als Geheimsache weiter unter Verschluss.

Der Historiker kennt sich mit der gesamten Problematik exzellent aus. Er hat viele Jahre ein Institut geleitet, das sich der Aufarbeitung des Kommunismus widmet; Olaru übermittelte hunderte Namen von Tätern, die gemäß seinen Recherchen während der Diktatur Verbrechen begangen haben, an die Behörden; praktisch alle Ermittlungen wurden gar nicht erst aufgenommen oder nach kurzer Zeit eingestellt. Seine Arbeit für das Buch, das in Rumänien auf sehr viel Resonanz stößt, begann er mit der "Sport-Akte" von Nadia Comăneci. Dann glich er diese mit den Securitate-Akten anderer Athletinnen und Mitarbeitern des Rumänischen Turnverbandes ab. Er wollte herausfinden, wie viele Menschen die junge Sportlerin, die in einem von den Károlys betriebenen Sportinternat lebte, überwacht haben.

Die Akten des Geheimdienstes bezeugen die Misshandlungen

Ursprünglich, so Olaru, habe sich der Geheimdienst vor allem für die Trainer interessiert, nachdem sie Béla Károly zeitweilig selbst als Informanten angeheuert hatte. Als Comăneci mit 13 ihren ersten Titel bei einer Europameisterschaft gewann, und weil offenbar verstärkt beobachtet wurde, dass der Trainer seine Schützlinge misshandelte, startete eine Überwachungsmaschinerie, die selbst für rumänische Verhältnisse ungewöhnlich war: Das Haus ihrer Eltern (sie wohnte als älterer Teenager nicht mehr im Trainingszentrum, sondern in der Nähe bei ihrer Mutter) wurde verwanzt, ihr Telefon abgehört, ihre Post gelesen, selbst ihre jugendlichen Klassenkameradinnen wurden angesprochen.

Im Laufe der Jahre stieg die Zahl derer, die ihr nachspionierten, exponentiell: Coaches, Krankenschwestern, Ärzte, der Pianist, Verbandsvertreter, Freundinnen, ihr Freund. Vor allem der besorgte Choreograf, der für die Károlys arbeitete, wies laut Olaru immer wieder auf massive Gewaltanwendung durch den Trainer hin. Das Regime wollte mit seiner ausufernden Kontrolle sicherstellen, dass die junge Devisenbringerin Nadia sich nicht bei einem Wettkampf in den Westen absetzte oder aber durch feindliche Mächte gekidnappt würde.

Die erfolgreichen Turnerinnen galten als rumänischer Export-Artikel und wurden überwacht - auch von Betreuern und Trainern.

Manchmal fühlte sich die junge Frau so eingesperrt und kontrolliert, dass sie fortlief, es gab immer wieder Verwerfungen mit dem Trainerpaar über das strenge Regiment, das die beiden führten. Olaru beschreibt, wie sich Comăneci beschwerte, die jungen Turnerinnen müssten zum Schwitzen und Abnehmen in der Sauna bleiben, bis ihnen übel wurde. Károly habe sie ständig als "fett" oder als "Tiere" bezeichnet, einmal habe sie vor einem Wettbewerb drei Tage lang keine Nahrung zu sich nehmen dürfen. Comăneci sollte später über sich selbst sagen, sie habe ihr ganzes Sportlerinnen-Leben als "Objekt" verbracht; jedes Wort, das sie gesagt habe, sei mitgeschrieben worden, zwei von drei Menschen in ihrem Umfeld hätten Informationen über sie weitergegeben. "Ich habe früh gelernt, mit Misstrauen zu leben und meinen Mund zu halten." Sie habe irgendwann das Interesse daran verloren, überhaupt zu sprechen.

Als sie älter wurde, änderte sich das, sie wurde trotzig, forderte Freiheiten ein, wie sie auch andere junge Frauen ihres Alters hatten, mal eine Party hier, einen Flirt dort. Aber trotz des wachsenden Widerstands und der Frustration des Teenagers, der zeitweilig in ihrer Versetzung in eine andere Trainingseinheit mündete, beharrte offenbar vor allem die Gattin des Diktators, Elena Ceausescu, darauf, dass der Star bei der Stange gehalten werde. Man wollte ihre Medaillen, ihren Ruhm für den Staat nutzen, koste es, was es wolle. Die Situation von Comăneci verschlechterte sich noch einmal, nachdem Károly und seine Frau in die USA gegangen waren; die Überwachung wurde weiter intensiviert - dabei schreibt Comăneci in ihrer Autobiografie, dass sie damals viel zu panisch gewesen wäre, um selbst an eine Flucht zu denken. Sie habe sich sogar verboten, über den Schritt ihrer Trainer zu reflektieren.

Diktator Ceausescu ließ sich sich genau über das Leben von jungen Athletinnen wie Comăneci informieren und entschied teilweise persönlich, zu welchen Wettbewerben sie antreten durften.

Diktator Ceausescu ließ sich derweil en detail über Erfolge und Erkenntnisse rund um die Turnerin berichten; er entschied teilweise persönlich, zu welchen Wettbewerben sie antreten durfte, und wann sie abreisen musste. Trotz der Berichte der Securitate über Misshandlungen an die Kommunistische Partei und den Diktator, erläutert der Autor der SZ, "gab es nie eine Weisung, diese Brutalitäten zu stoppen".

Olarus Schilderung des Zwangsapparats, in dem die junge Frau gefangen war, endet im Herbst 1989 mit der Flucht von Comăneci über die grüne Grenze nach Ungarn, weiter nach Österreich und von dort aus in die USA; sie hatte das immense Risiko noch kurz vor dem Ende der Diktatur schließlich doch noch auf sich genommen, weil sie sich trotz ihres früheren Ruhms als Gefangene im eigenen Land fühlte. Die Welt, heißt es in "Nadia und die Securitate", konnte sich "nicht vorstellen, dass der Weltstar von umgerechnet etwa 120 Euro lebte" und selbst über banale Alltagsfragen nicht frei entscheiden konnte, obwohl sie längst nicht mehr aktiv turnte. Immerhin eines scheint ihr erspart geblieben zu sein. Olaru sagt, es gebe in den ganzen Aktenbergen keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch.