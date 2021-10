Von Philipp Saul

Bundestagswahl

Laschet: "Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne". Der CDU-Chef deutet seine Bereitschaft zum Rückzug an. Er wünsche sich, "dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen". Die Auswahl solle im Konsens geschehen. Den Prozess wolle er als Vorsitzender moderieren, sagt Laschet, und kündigt einen Parteitag an. In der Koalitionsfrage wirbt er erneut für ein Jamaika-Bündnis. Das Angebot der CDU dafür stehe "bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung". An seiner Person werde eine Jamaika-Koalition nicht scheitern, sagt Laschet. Zum Artikel

Von einem Auftritt, der ratlos macht. Als Laschet ankündigt, dass er was zu sagen hat, denken alle nur an das eine: seinen Rücktritt. Aber dann redet er über alles andere. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie in Deutschland eine neue Zeit beginnt. SPD, Grüne und FDP sitzen in einem klobigen Tagungszentrum, um die Zukunft zu besprechen - und ihre mögliche Regierungskoalition. Währenddessen reist Merkel in ihren letzten Kanzlerin-Tagen melancholisch beschwingt durch Europa und verabschiedet sich. Und CDU-Chef Laschet sinniert umständlich darüber, wie es in seiner Partei nach dem Wahldesaster weitergehen soll. Eindrücke von einem besonderen Tag. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Polen lässt Justiz-Streit mit der EU eskalieren. Das politisch kontrollierte Verfassungsgericht in Warschau erklärt, dass Teile des EU-Rechts nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien. Es geht um zentrale Artikel der EU-Verträge, die zur Rechtsstaatlichkeit verpflichten und die dem Europäischen Gerichtshof weitreichende Vollmachten geben. Dieser hatte Polen zuletzt dazu verpflichtet, etliche Gesetze zu ändern. Nun drohen dem Land horrende Geldstrafen. Zum Artikel

Österreichs Parteien sondieren Alternativen zu Kurz-Regierung. In Wien finden sich derzeit nicht allzu viele, die darauf setzen, dass Kurz nach den Korruptionsvorwürfen und Durchsuchungen Kanzler bleibt. Doch der mag nicht weichen. Noch nicht. Bundespräsident van der Bellen spricht heute mit den Parteichefs von Neos und FPÖ, kommende Woche soll es einen Misstrauensantrag im Parlament geben. Danach könnten wechselnde Mehrheiten oder eine Regierung ohne Kurz' ÖVP folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Zahlungsausfall vorerst abgewendet. Republikaner und Demokraten einigen sich: Der US-Senat stimmt einer Anhebung der Schuldengrenze um 480 Milliarden US-Dollar zu. Das Repräsentantenhaus muss noch zustimmen, dann darf die US-Regierung bis Dezember neue Schulden aufnehmen. Wie es danach weitergehen könnte, ist jedoch unklar. Zum Artikel

EXKLUSIV Pandora Papers: Bergluft für Hongkong. In einem Prunk-Palais in der Münchner Residenzstraße teilen sich fünf wichtige Aufsichtsräte des Landes ein Büro. Einige von ihnen investieren gemeinsam in China - beweisen dabei allerdings kein glückliches Händchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Babiš hat Chancen, wiedergewählt zu werden. Heute und morgen bestimmen die Tschechen ein neues Parlament. In den Umfragen liegt die Partei des Ministerpräsidenten vorn - auch wenn ihn nun die Pandora-Enthüllungen unter Druck setzen. Aus Sicht seiner Kritiker spaltet er das Land, um sich so an der Macht zu halten. Zum Artikel

Zu schnelles Fahren wird deutlich teurer. Der Bundesrat soll an diesem Freitag die schon seit eineinhalb Jahren geplante und hochumstrittene Bußgeldreform beschließen, sein zuständiger Verkehrsausschuss empfiehlt die Annahme der Novelle. Wenn sie wie erwartet verabschiedet wird, drohen Autofahrern noch in diesem Jahr deutlich härtere Strafen bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Einige Bußgelder werden drastisch erhöht, andere ganz neu eingeführt. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankreich nach Aufholjagd im Finale der Nations League. Nach einem 2:0-Rückstand schaffen es die Fußball-Weltmeister nach der Pause noch, Belgien mit drei Toren den Sieg abzuringen. Am Sonntag treffen sie mit Spanien auf einen starken Final-Gegner. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Therapiehund gegen Katzenjammer. "Cats"-Komponist Andrew Lloyd Webber geht die Verfilmung seines Musicals mit singenden und tanzenden Katzen tierisch auf die Nerven. Doch es gibt ein Mittel gegen kulturelle Katzenallergie. Zum Artikel