Von Titus Arnu

Es gibt Katzenmenschen und Hundemenschen. Die einen mögen freiheitsliebende Miniraubtiere, die sich nicht dressieren lassen und Mäuse grausam totquälen, die anderen stehen auf anhängliche, sabbernde Fellmonster, die einem alles wegfressen, was nicht angeschraubt ist. Na ja, Geschmackssache. Zweifelhaften Psychotests zufolge sind Katzenmenschen kreativer, intelligenter und individualistischer als Hundemenschen, die wiederum gesellig, warmherzig und regelkonform sein sollen. So weit der halb schräge, halb wissenschaftliche Vergleich.

Es gibt aber auch Menschen, die sich als Katzen verkleiden - und da wird es dann total schräg. In der Verfilmung von Andrew Lloyd Webbers Musical-Klassiker "Cats" treten groteske Mischwesen auf, halb Schauspieler, halb computeranimierte Katze. Singende und tanzende Leute in einem Film sind schlimm genug, singende und tanzende Katzen-Menschen sind sehr, sehr gruselig. Bei der Verleihung der Hollywood-Schmähpreise "Goldene Himbeere" bekam "Cats" 2020 gleich sechs Auszeichnungen. Komponist Andrew Lloyd Webber war von der Filmversion seines Musicals so entsetzt, dass er sich spontan einen Hund zulegte, wie er nun dem Magazin Variety sagte.

Havaneser sind laut Rasselexikon verspielt, aktiv, anhänglich. Der Katzenmusik-Komponist meldete das kniehohe Wuschelknäuel als Therapiehund an. "Die Fluggesellschaft schrieb zurück und meinte: 'Können Sie beweisen, dass Sie ihn wirklich brauchen?' Und ich sagte: 'Ja, schauen Sie sich an, was Hollywood meinem Musical 'Cats' angetan hat.'" Daraufhin sei ihm ohne weitere Bescheinigung erlaubt worden, das Tier mit ins Flugzeug zu nehmen. Hunde sind also ein perfektes Heilmittel bei Katzen-Menschen-Allergie.

