Trump und Biden klare Sieger beim Super Tuesday - Haley gewinnt Vermont. Am Dienstag fanden in 15 US-Bundesstaaten Vorwahlen statt. Wie erwartet gewinnt Präsident Biden bei den Demokraten haushoch. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Trump in 14 Staaten vorne, seine Gegenkandidatin Haley gewinnt in Vermont. Das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur scheint damit in beiden Parteien entschieden. Zum Artikel

EXKLUSIV Immobilien-Vermögen kosten den Staat Milliarden. Vermögende, die Immobilien vermieten, profitieren enorm von zwei Steuerlücken. Darauf weist das Netzwerk Steuergerechtigkeit in einem neuen Jahresbericht, der der SZ vorliegt, hin. Immobilienunternehmen sind von der Gewerbesteuer befreit, zudem können sie hohe Wertsteigerungen steuerfrei behalten. Dadurch fehlen dem Staat etwa zehn Milliarden Euro pro Jahr, schätzt das Netzwerk. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission will Rüstungspolitik in Europa koordinieren. Aus den verschiedenen EU-Programmen, die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu deren Unterstützung eingerichtet wurden, soll ein Aufrüstungsplan für Europa werden - mit Zuschüssen etwa für den gemeinsamen Einkauf von Panzern oder Schutzausrüstung. Auch einen eigenen Verteidigungskommissar will die Behörde berufen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Weibliche Beschäftigte verdienen im Laufe ihres Berufslebens Hunderttausende Euro weniger. Westdeutsche Frauen, die heute 40 Jahre alt sind, werden über ihr gesamtes Berufsleben hinweg voraussichtlich 670 000 Euro weniger verdienen als Männer. In den ostdeutschen Ländern sind es 450 000 Euro. Das zeigt eine Datenauswertung der Bertelsmann-Stiftung, die der SZ vorliegt. An diesem Mittwoch ist der sogenannte "Equal Pay Day", der auf eine faire Bezahlung aufmerksam macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Befreite Bayern ziehen ins Viertelfinale. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung sieht plötzlich alles leichter aus: Beim 3:0 gegen Lazio Rom spielen die Münchner so, wie Trainer Tuchel sich das vorstellt - mit Pfiff, Entschlossenheit und variabler Offensive. Kane trifft doppelt, auch Müller hilft mit. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen