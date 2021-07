Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Corona und Ferien: Welche Reiseregeln gelten. Wegen der Delta-Variante steigen die Corona-Fallzahlen in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Für welche Gebiete gilt Quarantänepflicht, was ist bei der Einreise zu beachten und welche Regionen sollte man ganz vermeiden? Ein Überblick von Cathrin Kahlweit, Brigitte Kramer, Oliver Meiler, Nadia Pantel, Kai Strittmatter und Tobias Zick (SZ Plus)

Vorstoß zur Testpflicht: Wie Söder alle überrumpelte. Während Berlin noch über strengere Regeln für Reiserückkehrer diskutiert, verkündet Bayerns Ministerpräsident schon mal eine bundesweite Testpflicht zum 1. August. Ein offizieller Beschluss stand da noch nicht fest. Mehr dazu von Nico Fried, Andreas Glas und Henrike Roßbach (SZ Plus)

EXKLUSIV Nach der Flutkatastrophe: Grüne pochen auf mehr Klimavorsorge. Die Katastrophe vor zwei Wochen sei ein Fenster gewesen, "durch das wir auf unsere Zukunft schauen", heißt es in einem Papier der Partei- und Fraktionsspitze. Konkret verlangen die Grünen einen 25 Milliarden Euro schweren "Klimavorsorge-Fonds". Über zehn Jahre hinweg soll der Bund damit etwa Kommunen unterstützen, sich auf Folgen des Klimawandels einzustellen, ob auf Hitze oder Hochwasser. Die Einzelheiten von Michael Bauchmüller

Ahrtal: Ein Winzerdorf hilft sich selbst. Zehn Tage war Mayschoß nach der Flut von der Außenwelt abgeschnitten, da haben die Einwohner einfach eigenhändig eine neue Straße asphaltiert. Und jetzt retten sie Weinflaschen, weil die Zukunft vor allem am Wein hängt. Eine Reportage von Elisa Britzelmeier

Bundestagswahlkampf: Scholz erlaubt wohldosierte Einblicke in sein Innenleben. Der SPD-Kanzlerkandidat tritt bei "Brigitte Live" auf. Der Abend ist so angelegt, dass der Kandidat über spielerisch klingende Fragen auch mal rauslassen soll, was er denkt, fühlt, was ihn antreibt und was er sonst so noch macht. Die Details von Cerstin Gammelin

Weitere wichtige Themen:

Die News zu Olympia

Rudern: Silber für Doppel-Zweier. Das Duo Rommelmann/Osborne holt eine historische erste Ruder-Leichtgewicht-Medaille. Florian Wellbrock verpasst Bronze knapp, Gold-Kandidat Oliver Zeidler scheitert überraschend im Halbfinale. Die Meldungen aus der Nacht

Handball: Deutsches Team verliert knapp gegen Frankreich. Nachdem sich die Mannschaft zurückgekämpft hat, passieren zwei verhängnisvolle Fehler. Mancher Spieler stellt nun die Frage: Können wir es einfach nicht gegen die Großen? Die Einzelheiten von Saskia Aleythe

Bester Dinge

Siegerstund' hat Gold im Mund. Sportler beißen gerne auf Medaillen - bei den Olympischen Spielen ist das wieder zu beobachten. Doch warum? Ein Erklärungsversuch von Martin Zips