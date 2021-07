Die Mitarbeiter der Internetriesen Google und Facebook in den USA müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilten die Unternehmen unabhängig voneinander mit. Google-Chef Sundar Pichai sagte, die Regelung betreffe zunächst die USA, werde in den kommenden Monaten aber auch für andere Regionen gelten, sobald dort Impfungen weithin verfügbar seien. Infolge des jüngsten Anstiegs der Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA wegen der Delta-Variante verschiebt Google zudem die geplante größere Rückkehr in die Büros bis 18. Oktober, wie Pichai erklärte. Apple wiederum hatte das bereits vergangene Woche ebenfalls um zunächst einen Monat verschoben, nun bis Oktober. Das Unternehmen kündigte aber bislang keine Impfpflicht an.

Bei Facebook erklärte Personalchefin Lori Goler, die Umsetzung der Impfpflicht für Mitarbeiter in den US-Büros werde von "örtlichen Bedingungen und Vorschriften" abhängen. Es werde auch eine Vorgehensweise geben für jene, die aus medizinischen oder anderen Gründen nicht geimpft werden können. Das Vorgehen mit Blick auf Standorte außerhalb der USA würde weiter geprüft, hieß es.

Die Impfkampagne in den USA tritt inzwischen auf der Stelle - und das trotz einer Fülle an Impfstoffen und vielen Impfanreizen. Daher haben inzwischen bereits die Bundesstaaten New York und Kalifornien sowie mehrere Städte eine Impfpflicht für Angestellte angekündigt. Auch die Bundesregierung prüft nach Aussage von Präsident Joe Biden für ihre gut zwei Millionen Angestellten eine Impfpflicht. Der offenbar erwogenen Regelung zufolge werden jene, die sich nicht impfen lassen wollen, sich regelmäßigen Corona-Tests unterziehen müssen. Die Idee einer landesweiten Impfpflicht lehnt Biden jedoch ab. (29.07.2021)

Infektionszahlen in der Türkei schnellen nach oben

In der Türkei ist die tägliche Fallzahl erstmals seit Anfang Mai auf mehr als 20 000 gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium wurden am Mittwoch 22 291 neue Fälle gemeldet. Dieser jüngste Anstieg folgt auf islamische Feiertage, die viele Türken zu einem Badeurlaub an der Mittelmeerküste nutzen.

Anfang des Monats hatte die Zahl noch zwischen etwa 5000 und 6000 gelegen. Zum Vergleich: In Deutschland, das ähnlich viele EInwohner wie die Türkei hat, wurden am Mittwoch 2768 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Anfang Juli hatte die türkische Regierung Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, die mehr als ein halbes Jahr gegolten hatten. Auch Obergrenzen für die Auslastung von Restaurants wurden aufgehoben, Büros, Kinos und Theater wieder geöffnet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat sich bisher mindestens einmal impfen lassen. Die Türkei setzt die Präparate von Sinovac und Biontech/Pfizer ein. (28.07.2021)#

USA erlassen Maskenpflicht in Innenräumen von Bundesbehörden

Die US-Regierung weist alle Bundesbehörden in von der Pandemie besonders betroffenen Gebieten an, eine Maskenpflicht für Angestellte und Besucher einzuführen. Dies gelte auch für Geimpfte, geht aus einer E-Mail des Präsidialamtes hervor.

Das ist in gewisser Hinsicht eine Kehrtwende. Die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hatte noch im Mai in den allermeisten Situationen das Maskentragen für vollständig Geimpfte als nicht mehr notwendig erachtet. Die Verbreitung der Delta-Variante hat die Experten offenbar bewogen, ihre Einschätzung zu revidieren.

Ebenfalls eine Kehrtwende ist die Haltung des US-Präsidenten zu einer Impfpflicht. Joe Biden hatte sich lange dagegen ausgesprochen, doch nun erwägt die Regierung, das Impfen für Angestellte von Bundesbehörden obligatorisch zu machen. Grund ist die inzwischen schleppend verlaufende Impfkampagne. Politisch kann selbst eine auf die Angestellten der Regierung begrenzte Impfpflicht heikel werden: Viele Republikaner dürften dies als Eingriff in die individuelle Freiheit zurückweisen. Künftig könnte es noch schwieriger werden, diese Personengruppe zum Impfen zu bewegen. (28.07.2021)

Kein erhöhtes Thrombose-Risiko nach zweiter Astra-Dosis

Eine zweite Dosis des Astra-Zeneca-Impfstoffs führt einer Studie zufolge zu keinem erhöhten Risiko seltener Blutgerinnsel. Nach den im Fachmagazin Lancet veröffentlichten Daten traten je einer Million Geimpfte 2,3 Fälle sogenannter TTS-Thrombosen auf. Dies sei vergleichbar mit der Fallzahl bei ungeimpften Personen. Nach der ersten Dosis wurde noch eine Rate von 8,1 Fällen je eine Million Geimpfte festgestellt. Sofern nach der ersten Dosis kein TTS festgestellt wurde, sprächen diese Ergebnisse für die Verabreichung von zwei Dosen von Astra Zeneca, sagte ein Manager des Unternehmens. (28.07.2021)

Johnson will geimpfte EU- und US-Bürger wieder einreisen lassen

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA wieder ins Land lassen. Die Regelung, die Millionen Menschen beträfe, die Familienmitglieder in Großbritannien haben, könnte ab kommender Woche gelten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider. Minister hätten Johnson zu dem Schritt gedrängt. (27.07.2021)

Bhutan impft 90 Prozent der Erwachsenen innerhalb einer Woche

Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya hat binnen einer Woche etwa 90 Prozent der Erwachsenen das zweite Mal gegen Corona impfen lassen. Das entspreche 62 Prozent der etwa 770 000 Einwohner, sagte eine Sprecherin des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

Bhutan konnte seine Menschen so schnell impfen, nachdem es in diesem Monat Hunderttausende Dosen geschenkt bekommen hatte - darunter 500 000 Dosen Moderna-Impfstoff von den USA und 250 000 Dosen Astra-Zeneca-Impfstoff von Dänemark, wie Daten von Unicef zeigen. "Dies ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für Bhutan oder Südasien, sondern für Entwicklungsländer generell", sagte die Unicef-Sprecherin. Viele ärmere Länder hätten Mühe, an Impfdosen zu kommen.

Den ersten Corona-Impfstoff hatte das Land von Indien geschenkt bekommen. Von Ende März bis Anfang April wurden damit mehr als 85 Prozent der Erwachsenen geimpft, wie das bhutanische Gesundheitsministerium damals mitteilte. Impfen ist in dem Königreich eine Herausforderung. Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen teilweise auf hohe Berge steigen, um die als Nomaden lebenden Menschen zu erreichen. Bhutan blieb weitgehend von der Corona-Pandemie verschont. Nur ungefähr 2500 Infektionen und zwei Todesfälle wurden seit Pandemiebeginn erfasst. (27.07.2021)

USA verlängern Einreiseverbote

Die USA wollen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Staaten vorerst nicht aufheben. "Wegen der Delta-Variante werden wir die bestehenden Reisebeschränkungen an dieser Stelle beibehalten", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Wegen der Delta-Variante würden die Corona-Fallzahlen steigen - vor allem unter den Ungeimpften. "Und es scheint wahrscheinlich, dass sich das in den kommenden Wochen fortsetzen wird", so Psaki weiter.

Die EU hatte die Mitgliedstaaten bereits im vergangenen Monat aufgefordert, Beschränkungen für Reisende aus den USA und mehreren anderen Ländern schrittweise aufzuheben. Deutschland hatte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA "zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus" wieder erlaubt.

Dass die USA im Gegenzug ihre Einschränkungen für Reisende aus Europa nicht lockerten, sorgte für Kritik unter anderem aus der deutschen Wirtschaft. Eine Einreise aus dem Schengen-Raum in die USA ist für Ausländer in der Regel weiterhin nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Die Biden-Regierung hat stets betont, sie lasse sich bei ihren Entscheidungen in der Pandemie von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten.

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Juli in Washington hatten sich viele Bewegung bei dem Thema erhofft. US-Präsident Joe Biden hatte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel angekündigt, sich in den kommenden Tagen zu dem Thema äußern zu wollen. Merkel hatte erklärt, das Thema bei dem Treffen mit Biden angesprochen zu haben. Es müsse nun eine nachhaltige Entscheidung getroffen werden, die nicht nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werde, hatte die Kanzlerin betont.

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer (CDU), bedauert die Entscheidung der US-Regierung, Europäern weiterhin die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern. "Es ist ein Stück weit enttäuschend, dass die USA ihre Einreisebeschränkungen für den Schengen-Raum nicht lockern werden", sagte Beyer der Süddeutschen Zeitung. Beyer nannte mehr gegenseitiges Entgegenkommen "wünschenswert", nachdem die Europäische Union die Einreiseregeln für US-Bürger zuletzt gelockert hatte. Beyer sieht vor allem problematische Konsequenzen für die Wirtschaft auf beiden Seiten: "Gerade deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in den USA brauchen ihre Ingenieure und Mechaniker vor Ort für dringend notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten", sagte er. Davon hingen auch viele Arbeitsplätze in den USA ab.