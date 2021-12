Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Kontaktbechränkungen kommen erst nach Weihnachten. Vom 28. Dezember an dürfen sich nur noch bis zu zehn Geimpfte oder Genesene treffen. Tanzveranstaltungen sind untersagt, ein Feuerwerk wird es wieder nicht geben. Nur zum Weihnachtsfest ist noch ein bisschen coronafreie Besinnlichkeit erlaubt. Kanzler Scholz will sich angesichts der anrollenden fünften Welle als einfühlsamer Macher präsentieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Ethikrat empfiehlt Impfpflicht. Noch im Februar hatte sich das Gremium dagegen ausgesprochen. Über das Ausmaß einer möglichen Pflicht gibt es auch jetzt keine Einigkeit: Einige Mitglieder befürworten eine allgemeine Regelung für alle Volljährigen, andere halten es für angemessener, die Impfpflicht nur für diejenigen einzuführen, die besonders gefährdet sind, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz sinkt unter 300. Das Robert-Koch-Institut registriert 45 659 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 289. Unter 300 lag der Wert zuletzt Mitte November. 510 Menschen sterben. Corona-News aus Deutschland

Biden will eine halbe Milliarde Selbsttests verteilen lassen. Omikron überrollt die USA in rasantem Tempo. Doch dem Präsidenten gehen die Mittel aus, auch die Impfungen kommen nicht recht voran. Von Januar an können Tests kostenlos nach Hause bestellt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Ökonomen warnen vor Preisblase am Häusermarkt. In immer mehr Regionen in Deutschland komme es bei der Preisentwicklung für Bauland, Häuser und Eigentumswohnungen zu "spekulativen Übertreibungen", teilt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit. In Metropolen und anderen großen Städten seien "in den nächsten Jahren Preiskorrekturen in größerem Ausmaß möglich", heißt es in der Studie. Die Ökonomen halten es für möglich, dass Immobilien wieder billiger werden - vielleicht sogar deutlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Schon im Januar Gesetzentwurf gegen Werbeverbot im Abtreibungsrecht. Justizminister Buschmann will nicht länger warten, um die aus seiner Sicht "absurde" Regelung zu beenden. Bisher machen sich Ärztinnen und Ärzte strafbar, wenn sie offen über Abtreibung informieren. Ähnlich schnell soll das Transsexuellengesetz reformiert werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Fußball: Europa und Südamerika planen "neue Weltmeisterschaft". Brasilien, Argentinien und Co. sollen von 2024 an in der Nations League der Uefa mitspielen. So wollen die Fußballverbände der beiden Kontinente den Plan von Fifa-Präsident Infantino torpedieren, die WM alle zwei Jahre auszutragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Love and Peace, Commander! Ins Weiße Haus ist wieder ein "First Dog" eingezogen - wieder ein Deutscher Schäferhund und wieder ein Tier mit aussagekräftigem Sieger-Namen. Er beweist schon gute Führungsqualitäten. Zum Artikel