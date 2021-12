Von Nico Fried und Cerstin Gammelin, Berlin

Trotz der Entscheidung, über Silvester zusätzliche Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene einzuführen, stehen Bund und Länder in der Bekämpfung der nächsten Corona-Welle unter Druck. Kurz vor der Konferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder (MPK) am Dienstagnachmittag forderte das Robert-Koch-Institut weitere Verschärfungen, die sofort umgesetzt werden sollten. Aus "fachlicher Sicht" empfahl die Seuchenbehörde unter anderem die sofortige Schließung von Restaurants und die Verlängerung der Weihnachtsferien für Kitas und Schulen. Der unabgestimmte Vorstoß des RKI, das dem Gesundheitsministerium untersteht, sorgte sowohl bei Bundeskanzler Olaf Scholz wie bei Ressortchef Karl Lauterbach für Unmut.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und Landeschef von NRW, Hendrik Wüst (CDU), sagte vor der Sitzung zwar, die Hinweise des RKI und des Expertenrats der Bundesregierung würden "ausgesprochen ernst" genommen. Allerdings zeichnete sich zunächst nicht ab, dass der Kanzler und die Länderchefs an den vorbereiteten Beschlüssen noch tiefgreifende Änderungen vornehmen würden. Scholz wurde in Teilnehmerkreisen zu Beginn der Sitzung dahingehend zitiert, dass er die RKI-Vorschläge gelesen habe. Trotzdem rate er dazu, bei der bisherigen Vorlage zu bleiben. Das RKI sei im Expertenrat der Bundesregierung vertreten und habe dessen Vorschläge mitgetragen. Das Papier des Expertenrates wiederum war die Grundlage der MPK-Beschlüsse am Dienstag.

Laut Wüst ist es rechtlich aktuell gar nicht möglich, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag durch Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen, sagte er. SPD, Grüne und FDP hatten die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite", die dem Bund weitreichende Befugnisse in der Corona-Bekämpfung eingeräumt hatte, bereits vor Amtsantritt der neuen Regierung mit ihrer Mehrheit im Bundestag auslaufen lassen.

Bund und Länder wollten nach dem letzten Stand vor der Sitzung lediglich Kontaktbeschränkungen für private Feiern über die Silvestertage einführen. "Spätestens" vom 28. Dezember an sollen Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Ist auch nur eine ungeimpfte Person anwesend, verringert sich die maximal zulässige Teilnehmerzahl auf vier. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Clubs und Diskotheken sollen schließen, Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden. Davon könnte auch die Fußball-Bundesliga betroffen sein, die am 7. Januar in die Rückrunde startet. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen gab Scholz ein neues Impfziel aus: Es sollen bis Ende Januar weitere 30 Millionen Booster verabreicht werden.

Bedenken gegen den Kurs einer verzögerten Verschärfung kamen vorab vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). "Es schafft Unsicherheit, wenn einerseits gesagt wird: Weihnachten ist alles okay, aber Silvester geht quasi die Welt unter", sagte Söder in der ARD.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet nach der Zulassung des Impfstoffs des Herstellers Novavax einen deutlichen Anstieg bei den Erstimpfungen in den östlichen Bundesländern. Die Zulassung des Präparats sei "eine deutliche Ansage an die Spaziergänger", sagte der Linken-Politiker, der auch Bundesratspräsident ist, der Süddeutschen Zeitung. "Sie haben bekommen, was sie wollten, nämlich einen sogenannten Totimpfstoff, der anders wirkt als die bisher verwendeten Impfstoffe."

Viele Impfgegner haben nach Angaben des Ministerpräsidenten ihren Widerstand bislang damit begründet, dass sie mRNA-Impfstoffe wie die von Biontech und Moderna ablehnten. Das Präparat des US-Herstellers Novavax beruht auf einer anderen Wirktechnologie. Es wird landläufig als "Totimpfstoff" bezeichnet. Nun gebe es "keinen Grund mehr, sich nicht impfen zu lassen", sagte Ramelow. "Novavax ist der erste Impfstoff für Impfskeptiker", ein zweiter befinde sich in der Zulassung. Auf Antrag Thüringens wurde die Beschlussvorlage für die MPK um den Passus ergänzt, dass Novavax künftig gleichrangig zu den mRNA- und Vektorimpfstoffen empfohlen werden soll.