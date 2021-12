Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Geringverdiener und Eltern profitieren am stärksten von den Plänen der neuen Regierung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat durchgerechnet, welche finanziellen Auswirkungen der Vertrag der Ampel-Koalition hat, der heute unterschrieben werden soll. Haushalte mit weniger als 20 000 Euro Jahreseinkommen erreichen demnach ein Plus von bis zu sechs Prozent. Paare mit Kindern können im Schnitt mit 3000 Euro jährlich mehr rechnen, Alleinerziehende mit 2300. Singles und kinderlose Paare bekommen deutlich weniger. Falls das Bundesverfassungsgericht den Solidaritätszuschlag kippen sollte, würden sich die Ergebnisse jedoch ändern - dann würden Besserverdienende stärker profitieren. Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen Winterspiele diplomatisch boykottieren. Sportler dürften an den Wettkämpfen teilnehmen, aber kein Mitglied der Regierung werde zu den Spielen nach Peking reisen, kündigt das Weiße Haus an. Grund dafür seien "die anhaltenden Genozide und Verstöße gegen Menschenrechte in Xinjiang sowie weitere Menschenrechtsverletzungen", sagt Jen Psaki, die Sprecherin von US-Präsident Biden. China droht Gegenmaßnahmen an. Zum Artikel

Fall Peng Shuai: Die Kritik an Peking wächst

Putin und Biden sprechen über die Ukraine. Die Präsidenten der USA und Russlands wollen in einer Video-Schalte an diesem Dienstagabend über die Lage an der Grenze zur Ukraine reden. Dort spitzt sich die Krise zu. Seit Wochen warnt Washington vor einem möglichen russischen Angriff auf das Nachbarland, das russische Verteidigungsministerium verlegt zusätzliche Truppen. Beide Seiten bauen nun Druck auf. Zum Artikel

Vulkanausbruch auf Java: Zahl der Toten steigt auf mindestens 22. Nach der Eruption des 3700 Meter hohen Semeru auf der indonesischen Insel Java werden noch 27 Menschen vermisst, wie der Katastrophenschutz mitteilt. Viele Opfer sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bislang wurden erst 13 Tote identifiziert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Impfungen schützen Kinder nur bedingt vor Quarantäne. Noch vor Weihnachten sollen die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige beginnen. Viele Eltern hoffen, dass sich die ewig drohende Quarantäne dann erledigt hat. Doch dem ist vermutlich nicht so. Geimpfte Kinder sind zwar von den Corona-Tests in der Schule ausgenommen; für die Entscheidung, ob sie bei einem Ausbruch in der Klasse in Quarantäne müssen, spielt ihr Impfstatus jedoch häufig keine Rolle. Hier entscheiden Schule und Gesundheitsamt im Einzelfall. Zum Artikel (SZ Plus)

Schaffner kontrollieren 3 G in den Zügen. Von Mittwoch an sollen Fahrgäste ohne Beleg von Test, Impfung oder Genesung "diskret und höflich" gebeten werden, am nächsten Knotenbahnhof auszusteigen, teilt die Bahn mit. Im Zweifel werde die Bundespolizei hinzugezogen. Der Sozialverband VdK fordert vom designierten Gesundheitsminister Lauterbach, die Booster-Impfungen besser zu organisieren. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Warum der Platz auf den Intensivstationen knapp wird. Deutschlands Intensivmediziner rechnen bis Weihnachten mit mehr als 6000 Covid-Patienten auf ihren Stationen, noch einmal gut 1000 mehr als derzeit. 22 000 betreibbare Intensivbetten gibt es derzeit in Deutschland, ihre Zahl ist in den vergangenen anderthalb Jahren um 8000 gesunken. Eine der größten Sorgen fast aller Kliniken ist der massive Mangel an Pflegekräften, der sich zunehmend verschärft. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Das Glitzern des Mont Blanc. Vor einigen Jahren fand ein Bergsteiger ein Kästchen mit Juwelen auf einem Gletscher. Jetzt darf der ehrliche Finder die Hälfte behalten: 150 000 Euro. Zum Artikel