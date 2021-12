Fall Peng Shuai:Die Kritik am IOC wächst

Der Tennisweltverband ITF will weiterhin Turniere in China austragen und folgt nicht dem Weg der Frauentour. Der Verein Athleten Deutschland stellt derweil eine eindeutige Forderung an das Internationale Olympische Komitee.

Von Gerald Kleffmann

Immer mehr zeichnet sich ab, dass die WTA, die Vereinigung der Berufs-Tennisspielerinnen, nicht auf größere Unterstützung der anderen maßgeblichen Tennis-Organisationen im Fall Peng Shuai zählen kann. Nachdem kürzlich die ATP, der Dachverband der Männertour, bereits klargemacht hat, weiterhin Turniere in China auszurichten, hat sich nun der Tennis-Weltverband in ähnlicher Weise zu Wort gemeldet.

"Wir wollen nicht eine Milliarde Menschen bestrafen", sagte ITF-Präsident David Haggerty der BBC, deshalb würden auch weiterhin Jugend- und Seniorenturniere der ITF in China stattfinden. Der amerikanische Funktionär begründete die Entscheidung damit, dass seine Institution auch die Aufgabe habe, den Tennissport weltweit an der Basis zu fördern.

WTA-Chef Steve Simon hatte vergangene Woche verkündet, bis auf Weiteres alle Turniere in China auszusetzen, solange keine Klarheit darüber herrsche, ob es Peng Shuai gut gehe. Die 35 Jahre alte Chinesin, die einmal die Nummer eins der Doppelweltrangliste war, hatte am 2. November bei einem chinesischen Kurznachrichtendienst Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker geäußert. Der Beitrag war sofort gelöscht worden, Peng war daraufhin wochenlang verschollen, ehe sie kürzlich in von chinesischen Staatsmedien verbreiteten Beiträgen zu sehen war.

"Das IOC muss jetzt Farbe bekennen"

Im Zuge dieses Geschehens geriet auch das Internationale Olympische Komitee in die Kritik. Zunächst gab es keinerlei Reaktion des IOC, das im kommenden Februar in Peking die Winterspiele veranstaltet, dann ließ der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach die Nachricht veröffentlichen, er habe mit Peng telefoniert, sie sei in Sicherheit, lege aber Wert auf ihre Privatsphäre. Einblick in das Videogespräch hat die Öffentlichkeit bis heute nicht erhalten - und auch ein zweites Telefonat des IOC-Chefs mit Peng beruhigte Simon nicht.

Er bezweifelt, dass die Spielerin frei und ohne Zensur kommunizieren könne, und verlangte inzwischen wiederholt eine Untersuchung ihrer geäußerten Vorwürfe. Dieser Sicht schlossen sich mittlerweile hochrangige politische Stellen wie die Vereinten Nationen (UN) und die Europäische Union (EU) an. Das IOC verwies darauf, es praktiziere "stille Diplomatie".

Am Montag hat sich nun der Verein Athleten Deutschland geäußert und schwere Vorwürfe gegenüber dem IOC erhoben. "Das scheinbar absichtliche Ausklammern des dreiwöchigen Verschwindens Peng Shuais und der von ihr erhobenen Missbrauchsvorwürfe in seinen beiden Stellungnahmen lässt befürchten, dass das IOC politischen und wirtschaftlichen Interessen größeren Stellenwert beimisst als dem Schutz von Athlet*innen", heißt es in einer Erklärung.

Der Umgang des IOC mit dem Fall Peng Shuai bestätige ein "wiederkehrendes Verhaltensmuster im Umgang mit Athlet*innen, deren fundamentale Rechte verletzt werden und die von Gewalt, Diskriminierung, Verfolgung oder Repressionen betroffen sind". Konkret prangerte der Verein Athleten Deutschland an: "Das IOC weicht aus, zögert oder weist Verantwortung von sich." Maximilian Klein, bei Athleten Deutschland Beauftragter für internationale Sportpolitik, fordert: "Das IOC muss jetzt Farbe bekennen, seiner menschenrechtlichen Verantwortung nachkommen und endlich im Einklang mit seinen Idealen handeln."