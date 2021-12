Von Philipp Saul

Bundestagswahl

Habeck hat große Aufgaben vor sich. Ausstieg aus der Kohle, Ausbau der erneuerbaren Energien, Vereinfachung der Genehmigungsverfahren: Der Klimaschutz ist eine der größten bereits absehbaren Baustellen der neuen Koalition - und alles muss schneller gehen als bisher. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampel-Regierung will den Sozialstaat ausbauen und digitaler machen. Mindestlohn, Bürgergeld, Kindergrundsicherung - setzen SPD, Grüne und FDP ihre Pläne tatsächlich um, dürften Niedriglohnbezieher und Kinder aus ärmeren Familien spürbar profitieren. Es geht aber nicht nur ums Geld. Auch bei der Vermittlung in Jobs soll sich einiges tun. Und die Behörden sollen endlich Abschied vom Fax nehmen. Zum Artikel

Wie es dazu kam, dass die AfD den Innenausschuss leitet. Traditionell übernimmt die größte Oppositionsfraktion, diesmal die Union, den Vorsitz des mächtigen Haushaltsausschusses. Danach dürfen die Fraktionen ihrer Größe nach die weiteren Posten aussuchen. Die SPD wählte den Auswärtigen Ausschuss und die FDP den Verteidigungsausschuss. Die Grünen suchten sich den Europaausschuss aus - wohl auch, um dem bei der Ministerpostenvergabe leer ausgegangenen Hofreiter einen Gefallen zu tun. Er übernimmt den Vorsitz. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EU will Uber-Fahrern und Radkurieren mehr Rechte geben. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit will an diesem Donnerstag einen brisanten Gesetzentwurf präsentieren, womit Scheinselbstständigkeit bei Online-Servicediensten beendet und bis zu 4,1 Millionen Beschäftigte zu Angestellten erklärt werden sollen. Sie würden dann von Mindestlöhnen, bezahltem Urlaub und Schutz durch die Sozialversicherungen profitieren. Das wird teuer für die Konzerne und wohl auch für die Kunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Lauterbach: Gegen Omikron helfen nur drei Impfungen. Der neue Gesundheitsminister geht davon aus, dass zwei Impfungen die Krankheit abmildern und drei "wahrscheinlich sehr gut gegen schwere Krankheit schützen". Der Leiter des Divi-Intensivregisters warnt, die Zahl der freien Intensivbetten in Deutschland sei auf dem niedrigsten bisher erfassten Stand. Die Deutsche Bahn stockt wegen Corona das Zugangebot um Weihnachten herum massiv auf. Zum Artikel

EXKLUSIV Ein Geständnis des Ex-Wirecard-Chefs, das keines war. Hat Markus Braun wirklich zugegeben, die Aktionäre getäuscht zu haben? Sein Verteidiger hat ein Vernehmungsprotokoll dazu korrigieren lassen. Die Ermittler arbeiten trotzdem an einer Anklage. Zum Artikel

Reichelt weist Anschuldigungen zurück. Etwa sieben Wochen nach der Entlassung meldet sich der frühere Bild-Chefredakteur in einem Interview zu Wort. Er wehrt sich gegen Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Lüge und offenbart, dass sein Selbstbewusstsein ungebrochen ist. Zum Artikel

Bayern schießt Barcelona aus der Champions League. Die Münchner gewinnen auch ihr sechstes Gruppenspiel und schlagen den FC Barcelona souverän mit 3:0. Zum ersten Mal seit 17 Jahren findet die K.o.-Phase der Königsklasse damit ohne die Katalanen statt. Sie machen in der Europa League weiter. Zum Artikel

Neuseeland will Zigarettenverkauf radikal reduzieren. Das Land will rauchfrei werden. Jugendliche, die bei Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes jünger als 14 Jahre seien, könnten in dem Pazifikstaat niemals legal Tabakprodukte kaufen, sagt die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall. Die neuen Regeln sollen voraussichtlich vom Ende des kommenden Jahres an gelten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Ein Hauch von Hollypott. Die geschundene Stadt Gelsenkirchen besinnt sich ihrer berühmten Töchter und Söhne - und pflastert ihnen einen Walk of Fame. Zum Artikel