SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Fußball-EM: Italien siegt im Spektakelspiel. Ein Spiel wie ein Finale: Italien besiegt den Mitfavoriten Belgien im Viertelfinale 2:1 - weil es erst famos stürmt und dann hart verteidigt. Im Halbfinale wartet Spanien. Aus dem Stadion von Sebastian Fischer. Auch Spanien ist weiter - das Team setzt sich im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch.

EXKLUSIV: VW will sieben Euro für eine Stunde autonomes Fahren. Er ist gelernter Schlosser und führt seit einem Jahr die absatzstärkste Marke im VW-Konzern: Wie Ralf Brandstätter eine neue Fahrzeuggeneration prägt, die ganz anders werden soll. Max Hägler berichtet.

Generalbundesanwalt ermittelt gegen Verfassungsschutz-Mitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mann steht Medienberichten zufolge unter Verdacht, Informationen an einen früheren V-Mann weitergegeben zu haben. Und die sollen in Zusammenhang mit einem geplanten Mord gestanden haben. Mehr dazu

Kamala Harris sagt Olaf Scholz ab. Ein Händeschütteln von Vize zu Vize: Bei seinem Washington-Besuch hatte Olaf Scholz auf ein Treffen mit der Vizepräsidentin der USA gehofft. Aber die rauscht nur im Auto an ihm vorbei. Zur Meldung

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Inzidenz so niedrig wie seit fast einem Jahr nicht. Der Wert liegt bundesweit jetzt bei 4,9. Dennoch meldet das RKI mehr Neuinfektionen als vor einer Woche. Hausärzte beklagen enorme Mehrarbeit durch die für sie unerwartete, neue Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Corona-Meldungen aus Deutschland

Impfskeptiker bekehren - doch wie? Um die Delta-Variante in den Griff zu bekommen, müssen möglichst viele geimpft sein. Die Politik versucht deshalb, die Skeptiker zu überzeugen - mitunter ziemlich ungelenk, wie Angelika Slavik berichtet.

Konsequent die Meinung ändern. Warum die Kurswechsel der Ständigen Impfkommission überraschend kommen und dennoch richtig sind. Kommentar von Christina Berndt

Bester Dinge

Spar Dir den Elefanten! Ein Mann findet eine offenbar aussortierte Spardose auf dem Gehsteig, darin steckt ein kleines Vermögen. Wer stellt so was bloß auf die Straße? Von Violetta Simon