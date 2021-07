Von Angelika Slavik

Die Sache mit Günther Jauch ist kaum eine Woche her, aber jetzt schon ein Klassiker. "Günther Jauch hat sich impfen lassen", twitterte das Bundesgesundheitsministerium stolz vor ein paar Tagen, dazu ein Foto des Fernsehmoderators mit Pflaster auf dem Arm. Günther Jauch darf sich aber gar nicht impfen lassen: Er hatte Corona und muss nach der Infektion sechs Monate warten wie alle Genesenen. Ein Versehen, natürlich. Und doch ein Symbol für die Lage, in der sich die Politik in diesen Tagen befindet: Sie will Skeptiker von der Corona-Impfung überzeugen - und macht dabei mitunter eine ziemlich ungelenke Figur.

In den ersten Monaten der Impfkampagne standen die Impfwilligen im Zentrum der Aufmerksamkeit, die wegen der knappen Impfstoffmengen oft quälend lange warten mussten. Nun aber rückt der Moment näher, in dem Impfstoff und Termine übrig sein werden. Gleichzeitig führt die ansteckendere Delta-Variante dazu, dass es eine besonders hohe Impfquote braucht, um das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. Deshalb rücken jene, die einer Impfung skeptisch gegenüberstehen, nun in den Fokus. Sie sollen vom Impfen überzeugt werden - bloß wie?

In den USA gibt es Piks-Prämien

In den USA geht man dieses Thema gewohnt kapitalistisch an: Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen loben allerlei Piks-Prämien aus. In Ohio und im Bundesstaat New York etwa gibt es Lotterien, die unter Geimpften Gewinne bis zu fünf Millionen Dollar verlosen. Kalifornien spendiert insgesamt sogar 116 Millionen Dollar für die Impflotterie. Die Drogeriekette CVS verlost Karibik-Kreuzfahrten, der Bundesstaat West Virginia bietet jüngeren Menschen für eine Impfung ein kostenloses Wertpapier in Höhe von 100 Dollar. Supermärkte locken mit Rabatten, die Fahrdienste Uber und Lyft chauffieren kostenlos zum Impftermin, die Fluggesellschaft United winkt mit Freiflügen.

Das wäre in Deutschland nicht nur ein heftiger Kulturbruch, sondern auch rechtlich schwierig; die Werbung im Medizinsektor unterliegt strengen Regeln. Gefragt nach der deutschen Strategie verweist man im Bundesgesundheitsministerium auf die "Ärmel hoch"-Kampagne, mit der man die Menschen überzeugen wolle - also die, für die man neben dem ungeimpften Günther Jauch auch noch die Schauspielerin Uschi Glas und den alternden "Baywatch"-Star David Hasselhoff gewonnen hat. Zudem bemühe man sich, Falschinformationen im Internet akkurate Fakten entgegenzusetzen.

Ein Plan, der Experten wenig begeistert: "Fake News verbreiten sich wahnsinnig schnell", sagt Alexandra Trudnowski, Geschäftsführerin von MW Office, einer der größten Agenturen für Healthcare-Kommunikation in Deutschland. Um gegen falsche Informationen anzukommen, die viele Menschen verunsichern, sei Tempo entscheidend - bei Corona aber sei die Regierungskommunikation viel zu langsam gewesen. "Da entsteht ein Gap zwischen dem Informationsbedürfnis der Menschen und verlässlichen Informationen von offiziellen Stellen", sagt Trudnowski. "Diese Lücke füllen Verschwörungstheorien - und wenn die erst mal im Netz sind, ist es schwer, die Dynamik aufzuhalten."

Aber nicht nur die Trägheit der Kommunikation zieht Kritik auf sich. Einer, der sein Geld mit der Beeinflussung öffentlicher Meinung verdient und deshalb nur ohne Namensnennung Auskunft gibt, sieht das Problem vor allem darin, dass die Botschaften rund um die Corona-Impfung zu elitär daherkämen: "Es sprechen Politiker und Wissenschaftler. Aber die repräsentieren genau die Autorität, der Impfskeptiker nicht vertrauen." Die Von-oben-herab-Haltung zeige sich auch in der Auswahl der Ärmel-hoch-Testimonials: "Schauspieler, Moderatoren, Stars - das sind Menschen in einer privilegierten Lebenssituation. Man braucht aber Vorbilder, mit denen man sich identifizieren kann. Menschen mit normalen Jobs und normalen Zweifeln, die erklären, warum sie sich doch für die Impfung entschieden haben."

Immerhin ein Aspekt in der deutschen Strategie erscheint den Experten erfolgversprechend: Der Fokus auf die Betriebsimpfung, von der sich Gesundheitsminister Jens Spahn eine "Gruppendynamik" erhofft. Impfen im Betrieb bringt soziale Vorbilder aus dem eigenen Umfeld hervor; so könnte man Gruppen erreichen, die sonst nicht impfen gehen würden. Aussichtsreich ist auch der Fokus auf die Bequemlichkeit - Stadtteilimpfungen und mobile Angebote senken die Hemmschwelle. Es ginge noch mehr: Andere Länder setzen etwa auf "Impfkonzerte", um junge Leute zu erreichen, und machen Restaurantbesuche für Ungeimpfte so nervig wie möglich.

Nicht nur die Politik, auch die Impfstoffhersteller selbst haben unterschiedliche Kommunikationsstrategien. Astra Zeneca etwa hat öffentlich kaum kommuniziert, Biontech dagegen bietet offensiv Informationen für Patienten und inszeniert seine Gründer öffentlich. "Jeder kennt nun das Ehepaar Türeci und Sahin", sagt Werberin Trudnowski. "Das ist für die Vertrauensbildung ein unglaublich kluger Schachzug gewesen."