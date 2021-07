Kommentar von Christina Berndt

Mit ihrer neuesten Entscheidung dürfte die Ständige Impfkommission (Stiko) wieder einmal etliche Menschen im Land verwirrt und manche sogar beunruhigt haben. Was bedeutet es für alle jene, die schon zweimal mit Astra Zeneca geimpft wurden, wenn die Stiko nun plötzlich als zweite Spritze nach einem ersten Schuss Astra den Impfstoff von Biontech oder Moderna empfiehlt? Sind diese Menschen ausreichend gegen das Coronavirus in seiner neuesten Form als Delta-Variante geschützt? Es überrascht nicht, dass sich viele jetzt Sorgen machen, so wie es auch jene Jüngeren taten, die bereits Astra im Körper hatten, als dieser Impfstoff von April an auf einmal nur noch Älteren empfohlen wurde.

Mehrmals haben sich die Empfehlungen der Stiko in dem halben Jahr, in dem es Impfstoffe gegen Covid-19 gibt, nun schon gedreht - bei der erwähnten Empfehlung der Astra-Impfung sogar um 180 Grad in die entgegengesetzte Richtung. Das ist für viele Menschen in der Tat eine Herausforderung. Und neben den dadurch erzeugten Sorgen und der Unsicherheit hatte es auch weitere Konsequenzen: Zum Ruf des Astra-Zeneca-Impfstoffs haben diese Kurswechsel jedenfalls nicht gerade beigetragen, beim ein oder anderen mag die Impfskepsis insgesamt gewachsen sein - und das Tempo der Impfkampagne wurde dadurch auch nicht befördert.

Und doch ist das, was die Stiko da macht, genau richtig: Sie hat sich in dieser Pandemie als unerschütterliche Instanz erwiesen, die - anders im Übrigen als so manche internationale Zulassungsbehörde - stets faktenbasiert, aufrichtig und getreu dem aktuellen wissenschaftlichen Sachstand handelte. Das geschah im Interesse der Menschen und ihrer Gesundheit. Traten neue Risiken auf, die bisher nicht abzusehen waren, hat die Kommission ihre Sicht auf die Impfung einfach angepasst - ohne Rücksicht auf ihr eigenes Ansehen, möglichen Gegenwind oder übergeordnete gesellschaftliche Ziele wie das möglichst schnelle Erreichen einer möglichst hohen Impfquote.

Die Stiko als Vorbild

Für viele Menschen im Land mag diese Art zu arbeiten verwirrend sein, ihnen fehlt die eindeutige, möglichst für alle Zeiten gültige Bewertung, an die sie sich wie an ein Naturgesetz halten können. Aber das ist bei einer solch neuen Pandemie nicht möglich. Man muss schlicht feststellen: Umschwenken ist nötig, wenn sich der Wissensstand ändert. Und das tut er nun einmal, auch mehrmals binnen sechs Monaten, wenn die Impfstoffe, um die es geht, gerade erst ein halbes Jahr alt sind.

Es ehrt die Stiko, dass sie nicht in althergebrachter Art ihre Entscheidungen von gestern verteidigt und auf Teufel komm raus für übermorgen daran festzuhalten versucht. Sie ist damit nicht nur ein Vorbild im Umgang mit medizinischem Kenntnisgewinn, sondern auch ein Vorbild für den Umgang mit Erneuerung insgesamt. Was für ein Fortschritt wäre es für die Gesellschaft, wenn sich mehr Entscheidungsträger ein Beispiel an der Stiko nähmen; wenn Pläne viel häufiger im Diskurs entstünden und an die sich ständig ändernde Welt mit ihrem sich ständig ändernden Wissen angepasst würden. Je häufiger das passiert, desto eher werden sich die Menschen daran gewöhnen, die daraus entstehenden Unsicherheiten auszuhalten und den offenen Diskurs wertzuschätzen. Denn so können sie, gut informiert, am Ende eine Entscheidung fällen - und zwar ihre eigene.