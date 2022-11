Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, will den Druck auf Russland zur Beendigung des Krieges in der Ukraine erhöhen.

Von Laurenz Gehrke und Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Treffen auf Bali: Ukraine-Krieg bei G-20-Gipfel scharf verurteilt. Das ist keinesfalls selbstverständlich: Beim G-20-Gipfel soll es trotz Russlands Mitgliedschaft eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Der Entwurf sieht den militärischen Konflikt als Ursache für immenses wirtschaftliches und humanitäres Leid in der Welt. Zum Artikel

Einigung in Brüssel: Mehr als 186 Milliarden Euro für EU-Haushalt 2023 vorgesehen. In einer Mitteilung erklärt das EU-Parlament, dass eine Milliarde Euro mehr bereitgestellt werden könne als ursprünglich von der EU-Kommission vorgesehen, unter anderem zur Bewältigung der Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Krise. Zum Artikel

Präsidentschaftswahlen 2024: Mike Pence erwägt Kandidatur gegen Donald Trump. Der ehemalige Vize-Präsident sagt, es werde eine "bessere Wahl" geben als seinen Ex-Chef. Er selbst denke "in Gebeten" darüber nach, zu kandidieren, und wenn das bedeute, Trump herauszufordern, "dann sei es so". Zum Artikel

Trump vor Verkündigung seiner Präsidentschaftskandidatur. Der ehemalige US-Präsident hat für Dienstagabend (Ortszeit) eine "very big announcement" angekündigt. Sollte er tatsächlich 2024 kandidieren wollen, dürfte das die Machtkämpfe bei den Republikanern weiter verschärfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Aussage zur Kapitol-Attacke verweigert: Untersuchungsausschuss prüft Schritte gegen Trump

EXKLUSIV: Wie Honorarkonsuln ihre diplomatische Immunität missbrauchen. Die schwarzen Schafe unter den Honorarkonsuln lassen kaum eine Straftat aus. Die internationale Recherche "Shadow Diplomats" klärt auf, wie das System der ehrenamtlichen Hilfsdiplomaten schamlos ausgenutzt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Der Deal zwischen Fifa und USA. Recherchen zeigen, wie eine Konstellation entstand, die alle zufriedenstellte: Fifa-Boss Infantino ist unantastbar - und Amerika hat die WM 2026. Die Geschichte eines schmutzigen Masterplans. Zum Artikel (SZ Plus)

Kanzler Scholz reist nach Singapur. Auf dem Weg zum G-20-Gipfel macht der Bundeskanzler Halt auf dem Inselstaat. Beim Gipfel will Scholz ein klares Signal gegen den russischen Angriff senden. Dabei könnte ihm sein Besuch in Singapur helfen: Das Land hat sich den westlichen Sanktionen angeschlossen. Zum Artikel

GDV-Präsident Rollinger kritisiert "unheimliche Staatsgläubigkeit". Rollinger leitet seit September den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ein Gespräch über Fehlberatungen, teure Altersvorsorge und warum die Versicherer nicht bei der Aktienrente beteiligt sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen könnte fallen. Daniel Günther, CDU-Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, will die Regel bis Ende des Jahres bundesweit abschaffen. Auch CSU-Chef Markus Söder ist dafür. Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) hält den Vorschlag für "nicht vermittelbar". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine:

G-20-Gipfel: Der Rückhalt für Russland schwindet. Beim Treffen der größten Wirtschaftsnationen und Schwellenländer soll es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben - mit überraschend deutlicher Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zum Artikel

EU-Ratspräsident: Mehr Druck auf Russland. Charles Michel will das G-20-Treffen auch nutzen, um eine Beendigung des Krieges in der Ukraine zu forcieren. Das erklärt er in einer Pressekonferenz. Moskau will die Kriegskritik in einer gemeinsamen Erklärung offenbar akzeptieren. Zum Liveblog