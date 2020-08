Bisland wurde Alexej Nawalny in einer Klinik in Omsk, im Süden Russlands, behandelt.

Bereits am Freitag könnte der 44-Jährige in Berlin ankommen, wo er in der Charité behandelt werden soll. Nawalnys Sprecherin begründete die Verlegung auch mit Sicherheitsbedenken in Russland.

Der bekannte russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll wegen einer möglichen Vergiftung in Deutschland behandelt werden. Ein Spezialflugzeug, das den 44-Jährigen aus dem russischen Omsk nach Berlin holen soll, war am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet, wie der Filmproduzent Jaka Bizilj der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine.

Zuvor seien alle nötigen Genehmigungen für eine Verlegung von russischer Seite erteilt worden. Nawalny könne noch am Freitag in Berlin ankommen, wo er in der Charité behandelt werden soll. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt, so der Filmproduzent.

Der Kremlkritiker war am Donnerstag zunächst in ein Krankenhaus in der sibirischen Großtadt Omsk gebracht worden. Er liegt nach Angaben der dortigen Ärzte im Koma und wird künstlich beatmet. Seine Sprecherin Kira Jarmysch zeigte sich überzeugt, dass der Oppositionelle "absichtlich vergiftet wurde".

Ein behandelnder Arzt sprach am Donnerstag von einem "ernsten, aber stabilen Zustand". Eine Vergiftung schloss er nicht aus. Nawalnys Sprecherin begründete die Verlegung mit der nicht ausreichenden Ausstattung der Klinik und machte Sicherheitsbedenken geltend.