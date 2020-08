Bisland wurde Alexej Nawalny in einer Klinik in Omsk, im Süden Russlands, behandelt.

Der bekannte russische Regierungskritiker Alexej Nawalny sollte wegen einer möglichen Vergiftung in Deutschland behandelt werden. Die Ärzte in Russland hätten den Transport zunächst freigegeben, ihn schließlich aber doch noch verhindert, twittert Nawalnys Sprecherin Kira Yarmysh. "Diese Entscheidung wurde natürlich nicht von ihnen getroffen, sondern vom Kreml", schreibt sie.

Nawalnys Vertrauensleute erklärten dazu öffentlich, dass die Polizei angegeben habe, dass der Politiker aus medizinischen Gründen nicht verlegt werden dürfe. In seinem Blut sei den Ermittlern zufolge eine lebensgefährliche Substanz gefunden worden, die für Menschen in seiner Nähe gefährlich sei. Eine Behandlung sei nur mit Schutzkleidung möglich. Um welche Substanz es sich handelt, würden die Ermittler aber nicht verraten.

Klinik veröffentlicht kurz nach einander widersprüchliche Statements

Am Freitagmorgen sagte der ärztliche Leiter der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski, dass der Zustand des Politikers erst stabilisiert werden müsse, bevor er transportfähig sei. Darüber hinaus gebe es zahlreiche rechtliche Fragen, die vor einer Übergabe Nawalnys an europäische Ärzte geklärt werden müssten. Murachowski wollte sich zunächst nicht zu der Frage äußern, ob Nawalny vergiftet wurde. Es gebe fünf mögliche Diagnosen, sagte der Arzt. Ergebnisse von durchgeführten Tests würden binnen zwei Tagen vorliegen. Kurze Zeit später erklärte die Klinik, dass nach Angaben eines Arztes keine Spuren von Gift gefunden worden seien. Die Diagnose stehe vollständig fest, sagte einer der behandelten Ärzte. Sie könne aber noch nicht bekanntgegeben werden.

Nawalnys Sprecherin zeigt sich ungläubig: "Vor einer Stunde wurde uns von einem tödlichen Gift erzählt, das für andere gefährlich ist, und jetzt, dass keine Giftstoffe gefunden wurden", schreibt sie auf Twitter. Sie ist davon überzeugt, dass die Behörden das Transportverbot veranlasst hätten, um Zeit zu schinden, damit das Gift im Körper nicht mehr nachgewiesen werden könne.

Sie wendet sich in einem weiteren Tweet an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte: "Wir fordern, dass den russischen Behörden untersagt wird, Nawalnys Transport zu einer medizinischen Einrichtung zu behindern. Eine Verzögerung des Transports kann zu irreparablen Schäden für Leben und Gesundheit führen."

Ein Spezialflugzeug, das den 44-Jährigen aus Omsk nach Berlin holen sollte, war bereits am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet, wie der Filmproduzent Jaka Bizilj der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine.

Zuvor seien alle nötigen Genehmigungen für eine Verlegung von russischer Seite erteilt worden. Nawalny hätte nach seiner Ankunft in Berlin in der Charité behandelt werden sollen. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt, so der Filmproduzent Bizilj.

Nawalny liegt nach Angaben der Ärzte im Koma und wird künstlich beatmet. Seine Sprecherin zeigte sich überzeugt, dass der Oppositionelle "absichtlich vergiftet wurde". Ein behandelnder Arzt sprach am Donnerstag von einem "ernsten, aber stabilen Zustand". Nawalnys Sprecherin begründete den Wunsch nach der Verlegung mit der nicht ausreichenden Ausstattung der Klinik und äußerte Sicherheitsbedenken.