Ein mit US- und Israel-Flaggen dekorierter Bus fährt 2018 anlässlich der Verlegung der US-Botschaft in die israelische Hauptstadt durch Jerusalem.

Als sich die Veranstaltung in der Gedenkstätte Yad Vashem zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz am Donnerstag dem Ende näherte, kursierten die ersten Eil-Meldungen: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz würden kommende Woche nach Washington reisen, bald darauf bestätigte dies das Weiße Haus. In Washington will US-Präsident Donald Trump kurz vorher den lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten vorstellen, wie Trump Journalisten gegenüber an Bord der Air Force One bestätigte.

Trump sagte den Angaben nach an Bord des Regierungsfliegers, er glaube, der Friedensplan könne funktionieren. Man habe auch mit den Palästinensern darüber gesprochen, wenn auch nur kurz. Weitere Gespräche sollten folgen. "Ich bin sicher, sie werden vielleicht zuerst negativ reagieren, aber es ist tatsächlich sehr positiv für sie", sagte er.

Der israelische TV-Sender Channel 12 berichtete, dass der US-Plan der großzügigste gegenüber Israel sei. Jerusalem soll laut israelischen Medienberichten "unter israelischer Souveränität bleiben". Israel solle zudem die Souveränität über alle Siedlungen im Westjordanland erhalten. Dies würde eine Verschiebung der Grenzen Israels Richtung Osten bedeuten. Derzeit leben etwa zwei Millionen Palästinenser und 450 000 Israelis in rund 120 Siedlungen im besetzten Westjordanland und weitere 200 000 Israelis in Ostjerusalem, das Israel 1980 annektiert hatte.

Israelische Kontrolle über palästinensischem Hoheitsgebiet

Dem Vernehmen nach soll das Angebot eines demilitarisierten Palästinenserstaates in dem US-Plan enthalten sein, auf jener Fläche, die nicht von Siedlungen belegt ist. Israel werde jedoch die Sicherheitskontrolle im gesamten Westjordanland behalten, hieß es. Auch das Jordantal soll unter israelische Souveränität gestellt werden. Der palästinensische Staat könnte damit rund 75 Prozent der Fläche des jetzigen Westjordanlands ausmachen. Das israelische Militär rüstet sich bereits für mögliche Auseinandersetzungen im Westjordanland.

Der Siedlungsbau und die Annexion von Teilen des Westjordanlands ist auch zentrales Thema im Wahlkampf. Am 2. März wird zum dritten Mal binnen eines Jahres gewählt. Zu Wochenbeginn hatte Gantz erklärt, auch er wolle das Jordantal annektieren - in Übereinstimmung mit internationalen Partnern. Netanjahu hatte diesen Schritt bereits im September angekündigt. Er forderte nun Gantz auf, mit ihm in der Knesset sofort ein Gesetz zu beschließen. Die USA ließen aber Netanjahu wissen, sie seien gegen Schritte vor der Präsentation ihres Plans. Jüngst waren aber Meldungen kursiert, dass Trump noch vor der Wahl in Israel am 2. März seinen Plan verkünden wolle.

Er tut dies auch mit Blick auf seine Wahlchancen und die jüdische und evangelikale Wählerklientel in den USA. Als die Meldung von dem Termin in Washington die Runde machte, stellte Verteidigungsminister Naftali Bennet gleich Forderungen: Einen Palästinenserstaat werde er nicht akzeptieren. Die palästinensische Führung hatte bereits angekündigt, sie werde sich auf keinen US-Friedensplan einlassen. Die Palästinenser beharren auf einem eigenen Staat und Ostjerusalem als Hauptstadt. Wie fragil die Lage ist, zeigte sich am Donnerstagabend, als Raketenalarm in israelischen Orten entlang des Gazastreifens ausgerufen wurde - eine Rakete schlug auf israelischem Gebiet ein.