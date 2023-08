Wie in Spanien um Regierungsmehrheiten gefeilscht wird

Einen Monat nach den vorgezogenen Wahlen in Spanien hat erstmals das neue Parlament getagt. Wie es um die komplizierte Regierungsbildung steht.

Von Tami Holderried und Karin Janker

In Spanien gibt es seit der Neuwahl Ende Juli immer noch keine neue Regierung - und auch immer noch keine festen Zusagen zu Koalitionen. Am Donnerstag hat das Parlament aber immerhin eine Parlamentspräsidentin gewählt. Das gilt als erstes Zeichen dafür, dass die anstehende Regierungsbildung vielleicht doch nicht so schwierig wird, wie erwartet. Der bisherige Ministerpräsident Pedro Sánchez könnte eine Koalition zusammenbekommen. Allerdings wohl nur mit Hilfe der katalanischen Separatisten. SZ-Spanien-Korrespondentin Karin Janker ordnet ein.

Weitere Nachrichten: Sebastian Kurz angeklagt, Studie über Folgekosten von Kinderarmut

Weiterhören:

Den SZ-Plus-Podcast "German Angst" finden Sie hier.

https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/german-angst-podcast-e989005/

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

