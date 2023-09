Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf und etwas zu Essen. Kinder müssen in die Schule gehen können oder in den Kindergarten. Das gilt auch für Geflüchtete. Aber schon seit Monaten sagen viele Städte und Gemeinden in Deutschland: Wir schaffen das nicht. Wir können die vielen Asylbewerber nicht mehr versorgen und unterbringen.

Tatsächlich kommen in diesem Jahr sehr viele Migranten in der EU an. Und die meisten der EU-weiten Asylanträge sind im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland gestellt worden. Deshalb hat Innenministerin Nancy Faeser von der SPD am Mittwoch angekündigt, an den Grenzen zu Polen und Tschechien sogenannte "mobile" Grenzkontrollen einzuführen. Was können solche Kontrollen bewirken - und an welchen Stellschrauben kann die Politik noch drehen? Das analysiert in dieser Folge SZ-Expertin Constanze von Bullion.

Weitere Nachrichten: Kindergrundsicherung im Kabinett, Datenleck bei Majorel größer.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Nadja Schlüter, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über: SPIEGEL online

