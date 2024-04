Und Dienstagfrüh dann die nächste Meldung: Jian G. ist in Dresden verhaftet worden, er soll für China spioniert haben. Sein Fall ist deshalb besonders brisant, weil Jian G. für Maximilian Krah arbeitet, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl.

Seit 2019 soll Jian G. für Krah in Brüssel arbeiten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er im Politikbetrieb gewonnene Informationen an das chinesische "Ministerium für Staatssicherheit" übermittelt hat. Vor allem werfen sie ihm vor, chinesische Oppositionelle ausspioniert zu haben, die in Deutschland leben. Sein Chef Krah will von alldem nichts gewusst haben.

Wer ist Jian G. und wie bedrohlich wäre es für die Sicherheit in Deutschland, wenn an den Vorwürfen etwas dran ist? Darüber spricht in dieser Folge Nico Richter gesprochen, Leiter des SZ-Parlamentsbüros in Berlin.

Weitere Nachrichten: "Recht auf Reparatur" Gesetz

Zum Weiterlesen und -hören: Lesen Sie hier die Texte über Lärm und Stille.

Und hier den Text über das Akkustik-Design in Bars und Restaurants.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Leopold Zaak

Produktion: Jakob Arnu