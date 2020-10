Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

RKI vermeldet erneut Höchststand der Neuinfektionen. Mit 7334 neu verzeichneten Corona-Fällen wird der Wert vom Vortag noch einmal deutlich übertroffen. Einem Bericht zufolge sollen Sonderrechte für Gesundheitsminister Spahn in der Corona-Bekämpfung verlängert werden. Weitere Nachrichten aus Deutschland

EU-Mitglieder vereinbaren bessere Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung. Der erste Tag des EU-Gipfels in Brüssel endet mit dem Bekenntnis zu einer besseren Koordination. Die derzeitige Situation wird als "beispiellos" bezeichnet. Zur Nachricht

Auch das Saarland kippt Beherbergungsverbot. Damit entfällt von diesem Freitag an für Reisende aus innerdeutschen Hotspots die Pflicht, bei der Übernachtung im Saarland einen negativen Corona-Test vorzulegen. Warum mancherorts Gerichte die Beherbergungsverbote gekippt haben, erklärt Wolfgang Janisch.

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Biden und Trump nutzen ihre Solo-Bühnen. Anstatt sich wie ursprünglich geplant in einer zweiten TV-Debatte zu duellieren, treten der Demokrat und der Republikaner bei separaten Townhall-Meetings auf. Während Biden in Philadelphia seine geplanten Steuererleichterungen konkretisiert, behauptet Trump in Miami, dass Masken nichts gegen Corona bringen würden. Mehr dazu im Blog zur US-Wahl

Die Upload-Filter kommen wohl doch. Die Bundesregierung wollte die EU-Urheberrechtsrichtlinie ohne Filterzwang umsetzen. Ein Referentenentwurf lässt den meisten Plattformen jedoch kaum eine andere Wahl, als Upload-Filter einzusetzen. Die Kritik ist groß, schreibt Simon Hurtz.

Bayern München gewinnt gegen Düren. Im DFB-Pokal zieht der Titelverteidiger durch ein 3:0 in die zweite Runde ein. Trainer Flick bringt fünf Neuzugänge. Die Münchner müssen gegen den Fünftligisten mehr Aufwand betreiben als gegen so manchen Bundesliga-Gegner, schreibt Sebastian Fischer. Die Tore erzielen Müller und zweimal Choupo-Moting. Der FC Bayern in der Einzelkritik von Martin Schneider

Was wichtig wird

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs geht weiter. Im Brexit-Streit ruft die EU Großbritannien zu Kompromissen auf. Themen des letzten Gipfel-Tages sind neben dem Brexit unter anderem der Klimaschutz und die Beziehungen zu Afrika. Darüber hinaus könnte die Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny besprochen werden.

Kultusministerkonferenz zum Umgang mit Corona. Die Kultusminister der Länder beraten am Freitag erneut über die Lage der Schulen in der Corona-Pandemie und über eine bessere Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Am ersten Tag der Besprechungen haben die Bundesländer vereinbart, sich beim Thema Schulen stärker abzustimmen, etwa beim Abitur. Wirklich weit geht die Einigung aber nicht, schreibt Paul Munzinger. Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey sprechen in der Bundespressekonferenz über die aktuelle Situtation in den Kitas.

Herbsttagung von Weltbank und IWF. Finanzminister, Notenbanker, Diplomaten und führende Wirtschaftsvertreter beraten sich vom 12. bis 18. Oktober im Rahmen der Herbsttagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds - wegen der Corona-Pandemie vor allem online.

Frühstücksflocke

Im Bann der Stinkefinger. Die Kulturgeschichte des ausgestreckten Mittelfingers reicht vom griechischen Dichter Aristophanes bis zum hanseatischen Ironiker Peer Steinbrück. Jetzt kommt eine neue Episode hinzu: Eine ältere Frau zeigt ihn für eine Berliner Corona-Präventionskampagne. Von Oliver Klasen