Die große Koalition will nach einem Medienbericht im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Bekämpfung über den 31. März 2021 hinaus verlängern. Eine entsprechende Vorlage werde derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt, berichtete die Rheinische Post am Freitag.

Der Gesetzentwurf räume dem CDU-Politiker weitgehende Befugnisse ein. So dürfe Spahn eigenmächtig Verordnungen erlassen, soweit dies "zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist". Spahn könne demnach nach eigenem Ermessen den internationalen und nationalen Reiseverkehr kontrollieren, berichtete das Blatt. Für Flug- und Seehäfen könne er Vorschriften erlassen, wenn die Infektionslage es erfordere.

Vier Bundesländer kippen Beherbergungsverbot

Sachsen hebt das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten auf. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern aus dem Freistaat an. Landesgesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ergänzte, die Einschränkung für innerdeutsche Urlauber aus Risikogebieten werde am Samstag aufgehoben. "Wir werden also in den Herbstferien kein solches Verbot mehr haben."

Auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Das Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg damit vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, wie das Gericht am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Es können keine Rechtsmittel eingelegt werden.

In Niedersachsen hatte der Betreiber eines Freizeitparks gegen das Beherbergungsverbot geklagt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied dort ebenfalls, die Regelung aufzuheben. Niedersachsens Landesregierung hatte sich den Beherbergungsverboten anderer Bundesländer zunächst nicht angeschlossen, nach wenigen Tagen aber doch nachgezogen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begründete das damit, dass das Land anderenfalls eine besondere Anziehung für Touristen gehabt hätte, die vom Urlaub in den übrigen Ländern ausgeschlossen wurden.

Der Saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte am Donnerstag ebenfalls an, das Berherbergungsverbot aufzuheben. "Das Beherbergungsverbot ist überholt, da es aus jetziger Sicht nicht mehr dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen positiv zu beeinflussen", sagte er. In einem Hotel zu übernachten und sich an die Hygienevorschriften zu halten sei deutlich weniger riskant, als in anderen Bereichen, so Hans. Dennoch rief die saarländische Landesregierung dazu auf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen.

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht dagegen lehnte einen Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot ab. Eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen), die ab Freitag auf Sylt Urlaub machen wollte, hatte den Antrag gestellt, wie das Gericht am Donnerstagabend mitteilte. Würde der Vollzug des Beherbergungsverbotes jetzt ausgesetzt, könnten Menschen aus inländischen Risikogebieten zu touristischen Zwecken unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen, hieß es in der Begründung der Richter. In Anbetracht der am Donnerstag veröffentlichten Zahlen über den Anstieg der Neuinfektionen könne dies zu Gefährdungen für das öffentliche Gesundheitswesen führen, "zumal eine Weiterverbreitung des Coronavirus oft unentdeckt und schwer kontrollierbar erfolge."

Der niedersächsische Hotel- und Gaststaättenverband (Dehoga) zeigt sich derweil erleichtert über das Urteil aus Lüneburg. "Wir hoffen, dass die Hotellerie die restlichen Urlaubstage noch einfahren kann", sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke am Donnerstag. Er kritisierte aber trotzdem die Entscheidung der Regierung, das Beherbergungsverbot zu verhängen, weil das bei Reisenden zu Verunsicherung geführt hätte. "Der Schaden ist definitiv entstanden", sagte Balke. "Ob das noch kompensiert werden kann, wissen wir nicht."

Ärzte und Pfleger kritisieren Spahns Aufruf zur Grippe-Impfung

Wegen der Corona-Pandemie wollen sich mehr Menschen als sonst in Deutschland gegen Grippe impfen lassen. Weil Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Grippeimpfungen aufgerufen und versprochen hatte, dass genügend Impfdosen vorhanden seien, gibt es von Seiten der Ärzte und Pflegekräfte nun Kritik. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer Gerald Quitterer (BLÄK) sagte am Donnerstag, dass in Bayern viele Praxen noch nicht einmal die vorbestellten Impfstoffe komplett erhalten hätten. Nachbestellungen seien zwar möglich, jedoch zeitlich nicht absehbar. "Ob in Zukunft fristgerecht geliefert werden wird, ist eine Hypothek auf die Zukunft", sagte Quitterer.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warf dem Minister vor, mit seinem Aufruf zur Impfung Chaos angerichtet zu haben. Wochenlang trommelt Jens Spahn dafür, sich impfen zu lassen. Doch jetzt fehlen landauf und landab die Impfdosen, und plötzlich heißt es vom Ressortchef, zunächst sollen nur Risikogruppen den Schutz erhalten", sagte Brysch. "Das schürt maximal Verunsicherung."

Spahn hatte am Mittwoch Befürchtungen vor Versorgungsengpässen beim Grippeimpfstoff zurückgewiesen und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Es könne momentan lokal und zeitlich zu Lieferengpässen kommen, das heiße aber nicht, dass es Versorgungsengpässe bei diesem Grippeimpfstoff gebe. Das Bundesgesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben für diese Saison 26 Millionen Dosen bestellt, laut Spahn so viel wie noch nie.

Deutsche spenden trotz Corona mehr an große Hilfsorganisationen

Trotz der Corona-Krise spenden die Deutschen mehr als im Jahr davor. Einer Umfrage des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) zufolge, haben Entwicklungsorganisationen im ersten Halbjahr dieses Jahres 11,6 Prozent mehr Spenden erhalten als 2019. Laut dem Bericht des DZI vom Donnerstag hätten von den 30 größten Organisationen 21 einen Spendenzuwachs verzeichnet, neun einen Rückgang. Bei kleineren Hilfsorganisationen hingegen ging die Spendenbereitschaft eher zurück. Von Hilfswerken mit bis zu einer Million Euro jährlicher Erlöse durch Zuwendungen haben nur 29 Prozent mehr Spenden erhalten, bei 38 Prozent sind sie gesunken und bei 33 Prozent etwa gleich geblieben.

DZI-Geschäftsführer Burkhard Wilke vermutet, dass ein Grund für den Rückgang der Zuwendungen bei kleineren Vereinen und Stiftungen sein könnte, dass sie stärker als die größeren auf Präsenzveranstaltungen und den direkten Kontakt zu ihren Spendern angewiesen sind. "Zugleich ist es ein beeindruckendes Zeichen der Hilfsbereitschaft, dass die meisten großen Hilfswerke im ersten Halbjahr deutliche Spendenzuwächse verbuchen konnten, mit denen vor allem Hilfsmaßnahmen im Ausland finanziert werden", sagte Wilke.

Anstieg der Coronazahlen in Berlin hält weiter an

In der deutschen Hauptstadt steigt die Zahl der Infektionen weiter an. Die Gesundheitsverwaltung meldete für den Donnerstag 551 weitere positive Fälle. Am Vortag waren es noch 501. Damit haben sich in Berlin seit beginn der Pandemie über 20 000 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg am Donnerstag auf 78,3. Damit liegt Berlin deutlich über dem kritischen Wert von 50 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Besonders viele Menschen stecken sich derzeit in den Stadtteilen Neukölln und Mitte an. Dort lag der Inzidenzwert bei 170, beziehungsweise 127,3.

Telefonische Krankschreibung ab Montag wieder bundesweit möglich

Telefonische Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden sind ab kommendem Montag wegen der Corona-Lage wieder bundesweit möglich. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschusses im Gesundheitswesen. Die Regelung soll zunächst bis zum Jahresende gelten. Die entsprechenden Krankschreibungen gibt es jeweils für sieben Tage. Eine einmalige Verlängerung der Krankschreibung könne telefonisch für weitere sieben Kalendertage ausgestellt werden, hieß es in einer Mitteilung. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen besetzt. Er ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen.

Bundesweit waren telefonische Krankschreibungen bereits in der Anfangsphase der Pandemie möglich. Später war entschieden worden, diese nur noch abhängig vom Infektionsgeschehen auf Antrag regional und zeitlich befristet per Ausnahmeregelung zuzulassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte sich zuletzt dafür stark gemacht, die Regelung angesichts steigender Corona-Infektionszahlen im Herbst und Winter wieder auszudehnen. Das Instrument habe die Praxen bereits im März und April erheblich entlastet.

RKI: Zahl der Neuinfektionen so hoch wie noch nie

Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag mit 6638 so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Bislang wurde der höchste Wert mit 6294 Fällen am 28. März erfasst. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 341 223. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 9710.

Nie zuvor waren die Zahlen in Deutschland offiziell so hoch wie aktuell; allerdings sind die Werte nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Das RKI schreibt zur momentanen Situation: "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert."

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen stieg zwar in den vergangenen Tagen merklich, ist aber weiterhin vergleichsweise niedrig. So wurden nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Dienstag etwa 620 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, eine Woche zuvor waren es noch etwa 450. Insgesamt sind demnach in Deutschland aber noch knapp 9000 Intensivbetten frei.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland dem Lagebericht vom Mittwoch zufolge bei 1,04 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 1,16 (Vortag: 1,20). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Umweltbundesamt: Klassenräume alle 20 Minuten lüften

Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt zum Schutz vor Corona in den Schulen regelmäßiges Lüften. Klassenräume sollten regelmäßig alle 20 Minuten für etwa fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden, sagte UBA-Präsident Dirk Messner am Donnerstag in Dessau-Roßlau. Die Behörde hat für die Kultusministerkonferenz (KMK) eine entsprechende Handreichung zum richtigen Lüften in Schulen erarbeitet, die nun über die Länder an alle Schulen in Deutschland verteilt werden soll.

Messner sagte, Lüften sei die "einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in Klassenzimmern zu entfernen". Einen hundertprozentigen Schutz biete Lüften aber nicht. Neben dem 20-minütigen Lüften sollte auch in jeder Unterrichtspause gelüftet werden. Dabei sollten alle Fenster weit geöffnet werden zum Stoßlüften. Nur ein Fenster teilweise zu öffnen oder die Fenster zu kippen reiche nicht aus, hieß es. Ideal sei das Querlüften, wenn Fenster auf gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass die Temperatur im Raum nur um wenige Grad absinkt, wenn gelüftet werde. Nach dem Schließen der Fenster steige die Raumtemperatur rasch wieder an. Mit einfachem Lüften würden neben den potenziell virenhaltigen Aerosolen auch CO2, feuchte und chemische Stoffe effektiv aus der Luft entfernt.