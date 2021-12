Von David Pfeifer, Bangkok

Am Samstag noch, da trafen sich etwa hundert Exilanten aus Myanmar in Chiang Mai, im Norden Thailands, um gegen ihr Heimweh anzukochen und zu diskutieren. "Es ist besonders lächerlich, dass die Junta Aung San Suu Kyi Dinge vorwirft, gegen die sie selber verstößt: Bestechung, Störung der öffentlichen Ordnung", so sagte es bei der Gelegenheit Aye Min Thant, bis zum Sturz der ehemaligen De-Facto-Regierungschefin noch bei der Nachrichtenagentur Reuters in Yangon angestellt, nun ebenfalls im Exil, wie alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Reuters meldete am Montag auch zuerst, dass die ersten Urteile gegen die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin gefällt wurden. Wegen "Aufwiegelung" und "Verstoßes gegen ein Gesetz bei Naturkatastrophen" sei sie zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Quelle der Nachrichtenagentur. Anscheinend wurde der ebenfalls gestürzte Präsident Win Myint zur gleichen Haftstraße verurteilt. Je zwei Jahre für die Unruhestiftung und zwei Jahre wegen Verstößen gegen die Covid-19-Verordnungen. Genaueres ist nicht bekannt.

Das Verfahren in der Hauptstadt Naypyidaw wird hinter verschlossenen Türen geführt. Die Anwälte von Aung San Suu Kyi werden mit einer Knebel-Vereinbarung gezwungen, über die Vorgänge zu schweigen, wenn sie sich selber nicht gefährden wollen. Was hin und wieder durchdringt, ist, dass Aung San Suu Kyi und ihre inhaftierten Parteikollegen seit Februar mit immer neuen Anklagepunkten konfrontiert werden. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie (NLD), hatte bei den Wahlen im vergangenen Jahr einen überwältigenden Sieg errungen, doch das Militär weigerte sich, das Ergebnis zu akzeptieren.

Aung San Suu Kyi soll wohl für den Rest ihres Lebens weggesperrt werden

Aung San Suu Kyi, die bereits 15 Jahre in Haft und im Hausarrest verbracht hat, weil sie sich gegen die Junta engagierte, soll vermutlich für den Rest ihres Lebens weggesperrt werden, wenn sie in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wird. Die vier Jahre sind erst der Anfang und nur eine Verurteilung in zwei von vielen Anschuldigungen.

Mehr als 10 000 Personen sind seit Februar dieses Jahres inhaftiert worden. Eine Entlassungswelle vor zwei Monaten war nur ein Ablenkungsmanöver, wie damals schon viele unabhängige Beobachter vermutet haben. Mindestens 1300 Menschen wurden bei Protesten, Hausdurchsuchungen und durch Folter im Gefängnis getötet. Den Widerstand allerdings hat das nur gestärkt. Die Veranstaltung der Exilanten in Chiang Mai diente nicht nur dazu, das Heimweh durch die Zubereitung vertrauter Speisen zu dämpfen, sondern auch um Geld zu sammeln für die "People Soldiers" eine Organisation, die versucht, Soldaten den Ausstieg aus dem Militär-Apparat zu ermöglichen.

Seit dem Coup hat das Militär Mühe, die neue Ordnung durchzusetzen. Die Wirtschaft ist am Boden, das Gesundheits- und Bildungssystem ist zusammengebrochen. Die Banken sind so lange bestreikt worden, dass sie nur noch sporadisch funktionieren. Im vergangenen Monat hatte der Sonderbeirat der UN für Myanmar davor gewarnt, dass das Militär die Lebensmittel- und Medikamentenversorgung der Bevölkerung unterbricht und die Menschen an den Rand einer humanitären Katastrophe bringt. Das Militär muss sich und seine vermutlich mehr als 400 000 Mann starke Truppe erhalten.

Das ist auch der Hintergrund des Marionetten-Prozesses, in dem nun erste Urteile gesprochen wurden. Es geht nicht um Recht oder Gerechtigkeit, sondern um eine Show, in der man gegenüber dem Ausland belegen möchte, dass alles seine Ordnung hat. Vor allem potenziellen Investoren und denen, die sich wirtschaftlich aus Myanmar zurückgezogen haben. Das Militär kann ohne lukrative Beteiligungen an Bierbrauereien und Telekommunikationskonzernen nicht lange überleben. Widerstandorganisationen weisen seit Februar darauf hin, wenn Konzerne in Myanmar Geschäfte machen, wenn die Generäle Konten im Ausland unterhalten oder ihre Kinder auf teure Privatschulen schicken, beispielsweise in den USA.

Vor sechs Wochen war Junta-Führer Min Aung Hlaing vom Treffen der Asean-Staaten ausgeladen worden, weil ein unabhängiger Beobachter nicht mit Aung San Suu Kyi hatte sprechen dürfen. Ebenfalls heute allerdings kam die Meldung, dass Kambodschas Premierminister Hun Sen findet, Myanmar habe "ein Recht" an den Treffen teilzunehmen. Hun Sen wird im kommenden Jahr den Vorsitz der Asean übernehmen und hofft, dass Myanmar möglichst "bald wieder an den Tisch kommt".

Noch spannender als der Schauprozess gegen Aung San Suu Kyi könnte in den kommenden Wochen und Monaten also werden, wie die internationale Gemeinschaft mit der Junta umgeht. Ob die UN eine gemeinsame Linie findet, trotz Interventionen einzelner Mitglieder und ob die Asean-Führer einlenken und General Min Aung Hlaing in ihrer Mitte aufnehmen.