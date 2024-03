Kremlchef Wladimir Putin lastet den Terroranschlag bei Moskau Islamisten an. "Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde, deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten bekämpft", sagte Putin am Montagabend bei der Aufarbeitung des Anschlags vom Freitag, bei dem 139 Menschen ums Leben kamen. Die Aufräumarbeiten in der zerstörten Halle sowie die Suche nach möglichen weiteren Opfern unter den Trümmern sollen an diesem Dienstag abgeschlossen werden. " Wir wissen nun, wessen Hände dieses Verbrechen gegen Russland und sein Volk verübten , jetzt wollen wir wissen, wer der Auftraggeber ist."

Dafür müssten mehrere Fragen geklärt werden, machte Putin deutlich. "Wie kommen radikale Islamisten, die sich als gläubige Muslime ausgeben und sich zum sogenannten reinen Islam bekennen, dazu, während des heiligen Monats Ramadan, der allen Muslimen heilig ist, schwere Gräueltaten und Verbrechen zu begehen?", wurde Putin bei dem Treffen mit Vertretern verschiedener Behörden zitiert. Es bleibe auch abzuwarten, "ob radikale und terroristische islamische Organisationen wirklich daran interessiert sind, Russland anzugreifen, das heute für eine gerechte Lösung des eskalierenden Nahostkonflikts steht".

Mit der Aussage, dass Islamisten hinter dem Anschlag steckten, wich Putin von seiner ursprünglichen Linie ab, in der er eine "ukrainische Spur" hinter der Attacke vermutet hatte. Gleichzeitig ließ er nicht ganz von seiner Propaganda ab, Kiew für die Anschläge verantwortlich zu machen. Es sollte geklärt werden, warum die Terroristen nach der Bluttat in die Ukraine entkommen wollten. "Und wer sie dort erwartet hatte", fügte er hinzu. Der Angriff passe in eine Serie ukrainischer Einschüchterungsversuche. "Diese Gräueltat ist möglicherweise nur ein Glied in einer ganzen Reihe von Versuchen derjenigen, die sich seit 2014 durch die Handlungen des neonazistischen Kiewer Regimes im Krieg mit unserem Land befinden", so der Kremlchef.

Bereits mehrfach für sich reklamiert hat den Anschlag die Terrormiliz Islamischer Staat. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das Bekenntnis für glaubhaft und vermuten den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) hinter dem Anschlag. Die russische Propaganda versuchte zunächst, einen angeblichen Zusammenhang zur Ukraine herzustellen, gegen die Putin seit mehr als zwei Jahren einen brutalen Angriffskrieg führt. Beweise für diese Behauptung gibt es aber keine. Die ukrainische Führung hat die Vorwürfe zudem strikt zurückgewiesen.

Tatverdächtige mit Gesichtsverletzungen vor Haftrichter

Zuvor waren die vier mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags einem Haftrichter vorgeführt worden. Sie waren von üblen Gesichtsverletzungen gezeichnet. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Die Verdächtigen sollen auf Anordnung des Gerichts für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen werden, wie die Behörde auf Telegram mitteilte. Drei der Männer sollen sich Medienberichten zufolge schuldig erklärt haben.

Die Angeklagten wurden von vermummten Sicherheitskräften ins Basmanny-Gericht in der russischen Hauptstadt gebracht und mit deutlich sichtbaren Blutergüssen, Schwellungen, Schürf- und Platzwunden in Glaskäfigen platziert. Einer von ihnen war offensichtlich nicht mehr in der Lage zu gehen und saß mit geschlossenen Augen festgeschnallt in einem Krankenstuhl. Ein anderer hatte einen wenig fachmännisch wirkenden Verband am rechten Ohr.

Vor dem Gerichtstermin waren Videoaufnahmen im Netz verbreitet worden, die zeigen sollen, dass die festgenommenen Männer gefoltert wurden und einem von ihnen gar ein Ohr abgeschnitten wurde. Ob die Aufnahmen authentisch sind, ließ sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

Die eigentliche Anhörung fand hinter geschlossenen Türen statt, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete. Der Terrorverdächtige auf dem Krankenstuhl, der den Anschlag gefilmt haben soll, hatte demnach "Schwierigkeiten zu sprechen". Das Ermittlungskomitee wirft ihm und seinen drei mutmaßlichen Komplizen einen gemeinschaftlich verübten tödlichen Terroranschlag vor.

Derweil bleibt die Sicherheitslage in Russland weiterhin angespannt. Rund 900 Menschen mussten aufgrund einer weiteren Bombendrohung das Izmailovsky Beratungs- und Diagnosezentrum des Pirogov Nationalen Medizinischen und Chirurgischen Zentrums in Moskau verlassen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Verletzte gab es bei der Evakuierung keine, teilte der Pressedienst mit. Bei der Poststelle des Zentrums soll ein Brief mit Hinweisen darüber eingegangen sein, dass vier Rucksäcke mit Sprengstoff auf mehreren Etagen des Zentrums versteckt worden seien. In dem medizinischen Zentrum werden auch Opfer der jüngsten Terrorattacke auf die "Crocus City Hall" behandelt.

Festnahme im russischen Grenzgebiet

Nach der Tat in einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau gab es insgesamt elf Festnahmen. Vier der Verdächtigen gelten als die eigentlichen Todesschützen - sie sind diejenigen, die nun dem Haftrichter vorgeführt wurden. Die Haftbefehle wurden laut Tass am Sonntagabend erlassen. Die vier Männer waren am Wochenende im russischen Grenzgebiet Brjansk festgenommen und nach Moskau gebracht worden.

Menschenrechtler berichten immer wieder von Demütigungen, Misshandlungen und brutalen Foltermethoden im russischen Strafvollzug. Öffentlich inszenierte Schauprozesse dienen demnach der staatlichen Machtdemonstration und Abschreckung.