Die Angeklagten wurden von vermummten Sicherheitskräften ins Basmanny-Gericht in der russischen Hauptstadt gebracht und mit deutlich sichtbaren Blutergüssen, Schwellungen, Schürf- und Platzwunden in Glaskäfigen platziert. Einer von ihnen war offensichtlich nicht mehr in der Lage zu gehen und saß mit geschlossenen Augen festgeschnallt in einem Krankenstuhl. Ein anderer hatte einen wenig fachmännisch wirkenden Verband am rechten Ohr.

Vor dem Gerichtstermin waren Videoaufnahmen im Netz verbreitet worden, die zeigen sollen, dass die festgenommenen Männer gefoltert wurden und einem von ihnen gar ein Ohr abgeschnitten wurde. Ob die Aufnahmen authentisch sind, ließ sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

Die eigentliche Anhörung fand hinter geschlossenen Türen statt, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete. Der Terrorverdächtige auf dem Krankenstuhl, der den Anschlag gefilmt haben soll, hatte demnach "Schwierigkeiten zu sprechen". Das Ermittlungskomitee wirft ihm und seinen drei mutmaßlichen Komplizen einen gemeinschaftlich verübten tödlichen Terroranschlag vor.

Derweil bleibt die Sicherheitslage in Russland weiterhin angespannt. Rund 900 Menschen mussten aufgrund einer weiteren Bombendrohung das Izmailovsky Beratungs- und Diagnosezentrum des Pirogov Nationalen Medizinischen und Chirurgischen Zentrums in Moskau verlassen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Verletzte gab es bei der Evakuierung keine, teilte der Pressedienst mit. Bei der Poststelle des Zentrums soll ein Brief mit Hinweisen darüber eingegangen sein, dass vier Rucksäcke mit Sprengstoff auf mehreren Etagen des Zentrums versteckt worden seien. In dem medizinischen Zentrum werden auch Opfer der jüngsten Terrorattacke auf die "Crocus City Hall" behandelt.

Festnahme im russischen Grenzgebiet

Nach der Tat in einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau, bei der am Freitag 137 Menschen getötet und nach neuen Angaben der Gesundheitsbehörden 182 weitere verletzt wurden, gab es insgesamt elf Festnahmen. Vier der Verdächtigen gelten als die eigentlichen Todesschützen - sie sind diejenigen, die nun dem Haftrichter vorgeführt wurden. Die Haftbefehle wurden laut Tass am Sonntagabend erlassen. Die vier Männer waren am Wochenende im russischen Grenzgebiet Brjansk festgenommen und nach Moskau gebracht worden.

Menschenrechtler berichten immer wieder von Demütigungen, Misshandlungen und brutalen Foltermethoden im russischen Strafvollzug. Öffentlich inszenierte Schauprozesse dienen demnach der staatlichen Machtdemonstration und Abschreckung.

IS reklamiert den Anschlag für sich

Den Anschlag bei Moskau hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert. Es gibt Hinweise, die auf eine Täterschaft des "Islamischen Staates in Khorasan", eines IS-Ablegers mit Basis in Afghanistan, hindeuten. In der Terrororganisation kämpfen auch russische Islamisten. Es gibt auch eine kaukasische IS-Gruppe. Die festgenommenen Tatverdächtigen sollen laut russischen Medien aus Tadschikistan stammen. Ob das stimmt, ist jedoch unklar.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte trotz eines Bekennerschreibens des IS die Ukraine einer Mittäterschaft bezichtigt. Angeblich hätten vier festgenommene Täter dorthin fliehen wollen. Beweise für die Behauptungen legte Putin nicht vor. Kiew weist jede Beteiligung an der Tat zurück.

Weil sich der Ableger des IS offenkundig zum Anschlag bei Moskau bekennt, hält der französische Präsident Emmanuel Macron eine Bezichtigung der Ukraine für zynisch. Macron hat den russischen Behörden nach eigenen Angaben eine Zusammenarbeit im Kampf gegen islamistische Extremisten angeboten. Die für den Anschlag bei Moskau verantwortliche Gruppe sei in letzter Zeit auch in Frankreich aktiv gewesen, sagt Macron am Rande eines Besuchs in Französisch Guyana.

Unterdessen beging Russland am Sonntag einen nationalen Trauertag. Die Mitglieder der populären Rockband Piknik, die am Freitag in der Crocus City Hall hätte auftreten sollen, legten am Abend vor der Konzerthalle Blumen für die Opfer nieder. Nach einer Gedenkminute sprachen sie den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus. "Diese Gräueltat ist eine sinnlose, unvorstellbare Grausamkeit", wurde Bandleader Edmund Schkljarski von Tass zitiert. Unter den Todesopfern ist laut der Band auch eine ihrer Assistentinnen.