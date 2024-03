In dem beliebten Veranstaltungszentrum Crocus City Hall nahe Moskau hatten am Freitag bisher unbekannte Täter wahllos auf Besucher geschossen, es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Zudem gab es in dem Gebäude Explosionen und einen Großbrand. Nun werden immer mehr Einzelheiten bekannt - und viele äußern sich zu dem Angriff.

Die Europäische Union sei schockiert und entsetzt, schrieb EU-Kommissionssprecher Peter Stano auf der Plattform X (früher Twitter). Die EU verurteile jegliche Angriffe auf Zivilisten. "Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen russischen Bürgern." UN-Generalsekretär António Guterres und der UN-Sicherheitsrat verurteilten den Anschlag ebenfalls. Das Auswärtige Amt schrieb auf X von einem "furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen". Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer", hieß es weiter.

Großbritanniens Außenminister David Cameron hat den tödlichen Anschlag verurteilt und den betroffenen Familien sein Beileid ausgesprochen. "Das Vereinigte Königreich verurteilt den tödlichen Terrorangriff auf die Crocus City Hall nahe Moskau aufs Schärfste", teilte Cameron auf X mit. Die Familien der vielen Opfer hätten sein tiefstes Mitgefühl. "Nichts kann jemals solch schreckliche Gewalt rechtfertigen."

Auch in Deutschland ist die Anteilnahme groß. In Berlin waren erste Trauerbekundungen zu sehen: An der russischen Botschaft unweit des Brandenburger Tors hatten Menschen Blumen abgelegt. Vor allem rote und weiße Rosen oder Nelken lagen am Zaun des Botschaftsgeländes. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich bestürzt über den Anschlag. "Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau", erklärte Scholz auf X. "Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten", schrieb der Bundeskanzler.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, der Terroranschlag auf viele unschuldige Menschen sei erschütternd. "Unser Mitgefühl gilt den Menschen, die geliebte Angehörige verloren haben, und den vielen Verletzten."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, sein Beileid gelte "den Opfern und ihren Familien, die jetzt trauern und um die Verletzten bangen". Wichtig sei, die Hintergründe schnell aufzuklären. Auch seine Parteikollegin Außenministerin Annalena Baerbock drückte ihr Beileid gegenüber den Opfern und ihren Familien aus. "Unschuldige Menschen, die einfach nur zu einem Rockkonzert gehen wollten, wurden kaltblütig ermordet. Wir verurteilen feigen, unmenschlichen Terror - an jedem Ort. Den Menschen in Russland gilt unser Mitgefühl", erklärt Baerbock auf X.

Die USA mahnten an, keinen Zusammenhang mit der Ukraine herzustellen. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington. Das russische Außenministerium kritisierte daraufhin, dass die USA sehr schnell die Ukraine als möglichen Drahtzieher des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle entlastet haben. Es werfe Fragen auf, wenn die USA bereits solche Schlussfolgerungen zögen, während die Tragödie noch im Gang sei.