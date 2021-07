Er trage die Last der Geschichte auf seinen Schultern, sagt Zsolt Balla bei seiner Amtseinführung als Militärbundesrabbiner im Juni in Leipzig.

Zsolt Balla ist nach hundert Jahren der erste Militärrabbiner in Deutschland. Aber wie realistisch ist es, die Bundeswehr in eine Begegnungsstätte mit jüdischem Leben zu verwandeln? Unterwegs mit einem, der Seelsorger, Aufklärer und Brücke sein soll.

Von Marlene Knobloch

An normalen Tagen läuft man leicht an der Leipziger Synagoge vorbei. Außer dem Klingelschild deutet nichts auf den heiligen Ort hin, auf die maurischen Ornamente, die hölzernen Säulen, den goldenen Davidstern, all das, was sich hinter der schweren Eisentür verbirgt.