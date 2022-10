Von Christian Zaschke, New York

Es ist Umfrage-Zeit in den USA, in weniger als drei Wochen stehen die Kongresswahlen an, weshalb die Institute derzeit quasi im Stundentakt neue Erhebungen publizieren. Den Demokraten dürfte mit jeder neuen Veröffentlichung mulmiger zumute werden, denn auch wenn die exakten Zahlen sich von Umfrage zu Umfrage unterscheiden, ist in allen ein klarer Trend zu erkennen: Die Republikaner werden stärker und stärker.