Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig ist seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern - und wird das wohl auch in den kommenden Jahren bleiben.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wird die SPD mit großem Abstand stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewinnen einer Prognose der Forschungsgruppe Wahlen zufolge deutlich hinzu und kommen auf 39 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft in Schwerin ist erneut die AfD, sie verliert aber und kommt auf 17 Prozent. Die CDU von Spitzenkandidat Michael Sack büßt deutlich ein und landet bei nur noch 14 Prozent. Es ist das bislang schlechteste Ergebnis der Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern seit der Wiedervereinigung.

Die Linkspartei fährt mit nur noch 10 Prozent wohl ebenfalls ihr bislang schlechtestes Wahlergebnis ein und kann den seit 2011 anhaltenden Negativtrend nicht stoppen. Die Grünen liegen bei 6,5, die FDP bei 6 Prozent. Beide Parteien waren zuletzt nicht im Landtag vertreten.

Schwesig reagierte nach den ersten Prognosen begeistert auf den überwältigenden SPD-Sieg bei der Landtagswahl. Es sei ein "wunderbarer Abend für unser Land", für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, sagte sie. Schwesig sprach von einem "ganz klaren Bürgervotum für die SPD". Der unterlegene CDU-Spitzenkandidat Sack bezeichnete den Ausgang als "katastrophal" für seine Partei.

Schon bei der vergangenen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 konnte sich die SPD als stärkste Kraft durchsetzen. Schwesig hatte die Regierungsgeschäfte 2017 von ihrem Vorgänger Erwin Sellering übernommen und führt eine Koalition mit der CDU an.

Mit wem die SPD nach der Wahl regieren will, hatte Schwesig zuletzt offen gelassen. Sie strebe eine Koalition an, mit der sie stabil und verlässlich arbeiten könne. Als denkbare Alternative zur Neuauflage von Rot-Schwarz könnte Rot-Rot in Frage kommen. Rechnerisch wäre auch ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP möglich. Für eine Mehrheit von SPD und Grünen reicht es wohl knapp nicht.