Am Tag danach bemühte sich die AfD-Führung darum, den Schaden zu begrenzen. "Die Irritationen zur AfD in Frankreich werden ausgeräumt", schrieb Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, in sozialen Medien. "Alles wird sich in Wohlgefallen auflösen." Dazu durfte der geneigte Abonnent auf X und anderen Plattformen ein Video von Krah sehen, in dem er beteuert, dass die AfD doch nur Ausreisepflichtige und Kriminelle des Landes verweisen wolle, nicht Menschen, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen seien. Unterlegt mit französischen Untertiteln, damit die Botschaft nicht etwa an mangelnden Sprachkenntnissen französischer Nationalisten scheitert.

Zuvor war Le Pen, die Chefin des extrem rechten Rassemblement National (RN), auf Distanz gegangen zur AfD, mit der man gemeinsam in der Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament sitzt. Berichte über ein Treffen von Rechtsextremisten, AfD-Politikern sowie Mitgliedern von CDU und Werteunion Ende November in Potsdam, auf dem Pläne zur "Remigration" diskutiert worden waren, hatten auch in Frankreich Schlagzeilen gemacht. Unter Remigration verstehen Rechtsextremisten die massenhafte Ausweisung von Zuwanderern, unter ihnen auch solche mit deutschem Pass.

Le Pen sprach von "krassen Meinungsunterschieden", die ihr Rassemblement National mit der AfD habe. "Wir haben nie eine Politik der Remigration verteidigt, die beinhalten würde, Menschen die französische Staatsangehörigkeit zu entziehen, die sie erhalten haben, auch wenn wir die Bedingungen für deren Erhalt kritisieren", sagte sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit auffällig dramatischem Tonfall. Es sei deshalb nötig, dass die Parteien miteinander reden und dann schauen, ob diese Divergenzen Folgen haben werden für den Verbleib in einer gemeinsamen Fraktion. "Tun sie das, oder tun sie das nicht? Das entscheide nicht ich", fügte sie an.

Die Position der AfD zur Ausbürgerung und Abschiebung von heimischen Staatsangehörigen ist anders, als Krah sie in seinem Video darstellt. Die Bundespartei forderte vergangene Woche, man müsse "Hürden zum Entzug der Staatsbürgerschaft senken", um Kriminelle, Gefährder, Terroristen und Vergewaltiger trotz deutscher Staatsbürgerschaft abzuschieben.

Le Pen arbeitet schon länger an ihrer "Entteufelung"

Le Pens Distanzierung in diesem Punkt überrascht in Frankreich niemanden. Sie versucht seit ein paar Jahren, ihr hartes Image zu runden und ihren Diskurs über Ausländer zu mäßigen, damit sie auch bürgerlichen Wählern wählbar erscheint. Die Franzosen nennen es "dédiabolisation", Entteufelung. Extremistische Forderungen passen nicht zur angestrebten Normalisierung.

Zudem wurde das Thema der Remigration schon von ihrem Rivalen im extrem rechten Lager besetzt, von Éric Zemmour von Reconquête. Zemmour, der 2022 ebenfalls Präsidentschaftskandidat war, schlug gar ein "Ministerium der Remigration" vor. Er wolle Menschen aus Nordafrika und Subsahara-Afrika, um die es bei der Diskussion ging, nicht "wahllos" ausweisen, sagte er, sondern "nur die, die wir nicht mehr wollen". Ziel war es, jene Wähler anzusprechen, denen Le Pen zu moderat geworden ist.

In der AfD stört man sich immer weniger an rechtsextremistischen Äußerungen von Parteimitgliedern und driftet weiter nach rechts außen. Als entschiedener Vertreter dieser Linie gilt Maximilian Krah, der auf dem AfD-Europaparteitag vergangenen Sommer in Magdeburg mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Europawahl bestimmt wurde und auch im AfD-Bundesvorstand sitzt.

Detailansicht öffnen Magdeburg: Maximilian Krah bei der Europawahlversammlung der AfD im August. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

In Magdeburg sagte Krah mit Blick auf die Ausrichtung der AfD, überall habe man den Leuten erzählt, "man muss sich anpassen, wenn man ein Erfolg sein will". Er aber sei dafür, den Kurs zu halten, den man in Riesa eingeschlagen habe. Auf dem Parteitag 2022 im sächsischen Riesa waren die vergleichsweise gemäßigten AfD-Delegierten mit ihren Anliegen fast durchweg gescheitert, es hatte sich die klare Dominanz gezeigt der weit rechts stehenden Strömungen um Thüringens AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. "Wir sind mittlerweile die spannendste Rechtspartei in ganz Europa", sagte Krah.

Kritiker der Radikalisierung sehen sich bestätigt

Die für AfD-Verhältnisse Gemäßigten verfolgten hingegen gespannt, welche Folgen die Nominierung von Krah haben würde. Sie warnten schon auf dem Parteitag vor Streit mit den europäischen Partnern in der Fraktion in Brüssel und sehen sich nun bestätigt. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter, der selbst als EU-Spitzenkandidat gehandelt worden war, schrieb am Donnerstag auf Telegram, Le Pens RN sei in "unverhohlener Opposition zur Führung der AfD" und zu Krah. Das Vertrauen sei bei "Null". Krah zerstöre mit seinen "schiefen politischen Haltungen" den konservativen Aufbruch, den man in der EU so dringend gebraucht hätte. Kleinwächter war vergangenen Oktober als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag abgewählt worden.

Viel weniger Schwierigkeiten mit den AfD-Vorstellungen haben offenbar die österreichischen Rechtspopulisten der FPÖ, die ebenfalls mit der AfD in einer Fraktion sitzen. Sie hantieren seit Jahren mit dem Begriff "Remigration". Bereits 2022 hatten sie einen "Remigrationsbericht" vorgelegt. Die Partei kooperiert zunehmend offen mit den rechtsradikalen Identitären rund um den Österreicher Martin Sellner, der bei dem Treffen in Potsdam eine maßgebliche Rolle gespielt hatte.

Als Parteichef Herbert Kickl unlängst im ORF gefragt wurde, wie er zu den Plänen für Staatsbürgerschaftsentzug und Zwangsrückführungen stehe, konterte er zwar damit, dass kein FPÖ-Verantwortlicher in Potsdam anwesend gewesen sei. Man könne seine Partei also nicht haftbar machen für das, was dort besprochen wurde. Inhaltlich aber war von einer Distanzierung nichts zu hören: "Wenn jemand glaubt, dass er hier diese Gesellschaft verachten, sogar diese Gesellschaft bekämpfen kann, er kann unsere Werte angreifen, dann können wir eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft wieder entziehen kann."