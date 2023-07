Die Linke:Aktionsplan Ost gegen die AfD

Von Boris Herrmann, Berlin

Die Linkspartei stellt fest: "Die systematische Vernachlässigung des Ostens hat fatale Folgen". So steht es im Entwurf für einen Aktionsplan Ost, den der Bundesvorstand am Samstag in Berlin beschließen will. Fatal sind erwähnten Folgen zunächst einmal für die Linke selbst. Sie ist nämlich längst nur noch eine ehemalige Volkspartei des Ostens.