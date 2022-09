Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat gefordert, die restriktiven deutschen Regeln für Rüstungsexporte zu lockern. In einer verteidigungspolitischen Grundsatzrede vor der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik (DGAP) sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin, Deutschland sei mit Blick auf europäische Kooperation bei Rüstungsprojekten "in einer Bringschuld: Bis heute machen wir solche Zusammenarbeit dadurch kompliziert, dass wir auf Sonderregeln beim Export von Rüstungsgütern beharren".

Welcher Partner solle mit Deutschland in Projekte investieren, wenn er immer fürchten müsse, dass Deutschland dann den Export verhindere und damit die Refinanzierung erschwere, fragte sie. Bei großen Rüstungsvorhaben wie der gemeinsamen Entwicklung eines neuen Kampfjets mit Frankreich und Spanien oder eines neuen Kampfpanzers, ebenfalls mit Frankreich, sind die Entwicklungskosten so hoch, dass sie nach überwiegender Ansicht von unabhängigen Experten und Branchenvertretern gleichermaßen nur durch Exporte refinanziert werden können.

Lambrecht sagte weiter, Deutschland stelle sich mit seinem Wertevorbehalt über seine europäischen Partner. "Aber was bedeuten europäische Werte überhaupt, wenn wir unseren demokratischen Partnern sagen: Eure Moral reicht uns nicht?", fügte sie hinzu. Es gehe nicht darum, an "Schurkenstaaten" zu liefern. "Wenn Frankreich, Italien und Spanien sagen, das ist vertretbar, können wir uns dann rausnehmen? Ein Veto einlegen? Ich glaube nein."

Hier nehme der europäische Gedanke, den Deutschland aus gutem Grund gerne bemühe, die Bundesregierung ganz unmittelbar in die Pflicht. "Wir müssen also an die deutschen Export-Regeln ran, um der Kooperation bei wehrtechnischen Gütern einen mächtigen europapolitischen Schub zu verleihen", forderte Lambrecht. Das müsse auch die Nationale Sicherheitsstrategie spiegeln, die derzeit federführend im Auswärtigen Amt unter der grünen Ministerin Annalena Baerbock erarbeitet wird.

Lambrecht geht mit ihren Äußerungen auf Konfrontationskurs mit Teilen der Grünen, aber auch der eigenen Partei. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien vereinbart, die Genehmigungspraxis bei Rüstungsexporten restriktiver zu gestalten, maßgeblich auf Druck der Grünen und der SPD-Linken, unter anderem Fraktionschef Rolf Mützenich, der sich seit Jahren für eine Begrenzung der Exporte einsetzt.

Nur "im begründeten Einzelfall, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss", sollten demnach Lieferungen von Rüstungsgütern an sogenannte Drittstatten noch möglich sein, die weder Mitglied der Nato noch der Europäischen Union sind. Das Wirtschaftsministerium unter Leitung des Grünen Robert Habeck sollte dazu ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz erarbeiten, in der EU wollte die Bundesregierung ebenfalls auf strengere Regeln hinwirken.

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken sagte in einer ersten Reaktion, Lambrechts Vorstoß müsse breit in der sozialdemokratischen Partei und auch im Parlament diskutiert werden. Es sei offensichtlich, dass die bestehenden Strukturen bei der Ausstattung der Bundeswehr und der Beschaffung von Rüstungsgütern nicht rundlaufen, sagte sie. Um die gehe es ja auch in diesem Zusammenhang. Deswegen müsse man sich darüber auch unterhalten.

Bundesaußenministerin Baerbock hatte in jüngerer Zeit mehrmals Unbehagen mit den restriktiven deutschen Regeln erkennen lassen, ohne sie jedoch direkt infrage zu stellen. Sie höre immer wieder von Kollegen etwa in Afrika, dass Deutschland ihnen ja keine Hubschrauber liefere, die sie dann eben bei Russland kaufen müssten.