Von Claus Hulverscheidt und Georg Mascolo, Berlin

Der "Sicherheitshinweis für die Wirtschaft", den das Bundesamt für Verfassungsschutz am 2. Dezember verschickte, war gewohnt nüchtern formuliert. Und doch löste er in den Chefetagen vieler Unternehmen hektische Betriebsamkeit aus, denn was dort unter "Betreff: Schutz vor Sabotage" zum Thema kritische Infrastruktur zu lesen ist, hat es wahrlich in sich. Kern der Botschaft: Praktisch alle Angaben, Bilder, Karten und Baupläne, die Betreiber von Strom-, Gas- und Breitbandnetzen freiwillig oder aufgrund staatlicher Vorgaben ins Internet stellen, werden von ausländischen Geheimdiensten und "anderen Tätergruppierungen" gezielt ausgespäht. Oder freier formuliert: Oft genug liefern deutsche Firmen, Behörden und Industrieverbände potenziellen Saboteuren die für einen Anschlag nötigen Logistikhinweise mehr oder weniger frei Haus.

Hintergrund des Schreibens ist nicht zuletzt der Anschlag auf zwei Glasfaserkabelschächte der Deutschen Bahn im Oktober 2022, mit denen bislang unbekannte Täter den Zugverkehr in ganz Norddeutschland für Stunden weitgehend lahmgelegt hatten. Der Fall sorgte in Sicherheitskreisen vor allem deshalb für Aufregung, weil nicht nur ein Kabel in Berlin, sondern auch die Ersatzleitung im 500 Kilometer entfernten Herne durchtrennt worden war. Der oder die Täter mussten also über großes Insiderwissen verfügen.

Derlei Wissen, so fürchten Verfassungsschützer, kann in vielen Fällen vergleichsweise leicht abgegriffen werden oder kursiert gar völlig ungeschützt im Netz. "Veröffentlichungen, die frei im Internet abrufbar sind, bieten häufig sehr detaillierte Informationen. Das gilt zum Beispiel für Präsentationen, die sich ursprünglich an Behörden und Marktteilnehmer richten, aber auch für Kartenmaterial, das Standorte von Anlagen oder Trassenverläufe abbildet", heißt es in dem Behördenschreiben. So ließen sich "Schwachstellen und damit Ansatzpunkte identifizieren, um physische und cybergestützte Sabotagehandlungen durchzuführen." Schlimmer noch: Weil Firmen auch detaillierte Handlungsanweisungen für Krisenfälle ins Internet stellten, erhielten Geheimdienste und Terrorgruppen die Möglichkeit, nach einem Anschlag auch die "Notfallabläufe zu unterbrechen oder zumindest zu stören."

Es gibt unzählige Arbeitsgruppen, die Informationen und Karten austauschen

Viele Unternehmen haben sich nun darangemacht, sämtliche Fotodatenbanken, Broschüren und internen Präsentationen durchzusehen und alles zu entfernen, was Rückschlüsse auf kritische Netzbereiche zulässt. Zudem wurde die physische Überwachung neuralgischer Knotenpunkte verstärkt - wobei klar ist: Niemand kann Hunderttausende Kilometer Röhren und Kabel rund um die Uhr im Auge behalten. Zumal eins erschwerend hinzukommt: "Es gibt in der Branche, bei Verbänden, Ministerien und Aufsichtsämtern unzählige Arbeitsgruppen mit Tausenden Mitgliedern, in denen Informationen und Karten ausgetauscht werden. Da kann man leicht den Überblick verlieren, wer eigentlich genau Zugriff auf dieses Material hat", sagt ein Industrie-Insider. "Zudem ist es im Zeitalter der Online-Konferenzen vergleichsweise einfach, unter einer falschen Identität an einer Schalte teilzunehmen."

Problematisch sind zudem jene Angaben, zu deren Weitergabe Unternehmen gezwungen sind. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) etwa verpflichtet Branchenteilnehmer dazu, der Bundesnetzagentur Informationen für den sogenannten Infrastrukturatlas zur Verfügung zu stellen - eine digitale Landkarte Deutschlands, die Branchenneulingen einen detaillierten Einblick in das Breitbandnetz ermöglicht. Damit sollen die Firmen herausfinden können, wo sich ergänzende Investitionen lohnen - und der schleppende Ausbau der Netze endlich vorangehen.

Bereits bei der Einführung der Datei vor mehr als zehn Jahren protestierte insbesondere die Telekom lautstark - wobei der Ex-Monopolist in Branchenkreisen auch immer unter Verdacht steht, dass er sich mit der Forderung nach mehr Geheimhaltung vor allem lästige Konkurrenten vom Hals halten wollte. Ein Vorwurf, den die Telekom naturgemäß zurückweist: Der Atlas stelle ein großes Sicherheitsrisiko dar, schließlich lasse sich in der Datei fast auf den Meter genau nachvollziehen, wo Kabel für Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser - oder die Anschlüsse von hochrangigen Politikerinnen und Politikern - verlaufen.

Der Ukraine-Krieg und die Sabotage bei der Bahn haben das Problem verschärft

Aber keiner der Einwände verfing - und das, obwohl die Datei der Bundesnetzagentur bis heute ziemlich einzigartig ist. Die Idee etwa, tatsächlich alle sensiblen kritischen Infrastrukturen in einer Liste festzuhalten, wurde in der Bundesregierung stets abgelehnt: Zu groß sei das Risiko, dass potenzielle Gegner am Ende eine perfekte Zieldatei in den Händen hielten.

Der Ukraine-Krieg sowie die Sabotageakte gegen die Nord-Stream-Pipeline und das Bahnnetz haben allerdings auch der Debatte um das Breitbandnetz nun noch einmal neuen Schwung verschafft. Nicht nur bei der Telekom, sondern auch in zahlreichen anderen Unternehmen ist das Entsetzen groß, dass die Bundesnetzagentur die Regelungen für die "Bereitstellung von Informationen für den Infrastrukturatlas" praktisch unverändert lassen, ja sogar noch ausweiten will. Und das, obwohl die Bundesregierung doch stets betone, dass man mehr für den Schutz der kritischen Infrastrukturen tun müsse. "Da passt einfach nichts zusammen", kritisiert ein hochrangiger Industrievertreter, ein anderer hält den laxen Umgang mit sensiblen Daten in Deutschland gar für "bekloppt".

Inzwischen haben die Unternehmen ihre Bedenken auch förmlich zu Protokoll gegeben. Die Telekom etwa argumentiert gegenüber der Bundesnetzagentur, die Pflicht zur Datenlieferung müsse angesichts einer "neuen Bedrohungslage" angepasst werden. Zudem bitte man darum, in Zukunft die Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern in den Prozess einzubeziehen. "Dabei wird sich zeigen, dass die detaillierte Anzeige der genauen Leitungsführung auch nicht im Interesse dieser Institutionen ist", gibt sich der Konzern sicher.

Die Behörden wägen immer aufs Neue zwischen Transparenz und Geheimhaltung ab

Die Bundesnetzagentur hingegen argumentiert, sie sei sich "der veränderten Bedrohungslage und ihrer Verantwortung für den Schutz von sensiblen Informationen" sehr wohl bewusst. Das Spannungsfeld zwischen dem Informationsbedarf der Marktakteure und der Öffentlichkeit sowie dem notwendigen Geheimhaltungsbedarf werde regelmäßig geprüft und neu bewertet, so die Behörde in einer schriftlichen Stellungnahme. Sensible Informationen zu kritischen Einrichtungen seien öffentlich nicht zugänglich, als geheimhaltungsbedürftig eingestufte Unterlagen müssten die Unternehmen gar nicht erst liefern. Umgekehrt sei etwa die Vergrößerung des Kartenmaßstabs im Infrastrukturatlas von 1:10 000 auf 1:1000 "eine schon lange von vielen Marktbeteiligten (auch von großen Telekommunikationsunternehmen) geforderte Weiterentwicklung und auch vor dem Hintergrund der vom TKG geforderten Transparenz beim Breitbandausbau zielführend."

Den Vorwurf, ausländische Dienste oder Terrorgruppen könnten sich unter Angabe falscher Identitäten vergleichsweise leicht Zugriff auf den Infrastrukturatlas verschaffen, weist die Behörde mit Vehemenz zurück. Antragsteller müssten sich zunächst registrieren und neben personenbezogenen Daten auch Angaben zum dahinterstehenden, "einsichtnahmeberechtigten" Unternehmen machen. Erst nach Abschluss der Überprüfung werde ein Zugangsdatenbrief herausgeschickt und zusätzlich ein Link an die angegebene dienstliche E-Mail-Adresse versandt.

Ein Identverfahren allerdings, bei dem per Post oder Videotelefonat geprüft wird, ob der Antragsteller tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein, wird es auch in Zukunft nicht geben. Oder anders gesagt: Wer online bei einer Bank ein Konto eröffnen will, wird strenger unter die Lupe genommen.