Während Russland eine neue Offensive in der Ostukraine meldet, veröffentlicht das ukrainische Heer am Dienstag dieses Bild, das verteidigungsbereite Kämpfer irgendwo im Osten des Landes auf einem gepanzerten Fahrzeug zeigt. Die gewünschte Botschaft dürfte sein: Wir geben nicht auf.

Als Reaktion auf eine neue Großoffensive Russlands in der Ostukraine ruft US-Präsident Joe Biden Staats- und Regierungschefs verbündeter Länder zusammen, um Rüstungshilfen zu koordinieren.

Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger, Henrike Roßbach, Robert Roßmann und Mike Szymanski, Berlin

Angesichts der beginnenden Großoffensive Russlands in der Ostukraine haben sich die westlichen Staaten am Dienstag zur Lieferung schwerer Waffen an das Land abgestimmt. US-Präsident Joe Biden hielt dazu eine Telefonkonferenz mit den Staats- und Regierungschefs verbündeter Staaten ab; Ergebnisse waren bis zum Abend nicht öffentlich bekannt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war zuvor zunehmend unter Druck geraten, sich klar zu positionieren. Bis zu der Schaltkonferenz hatte er nicht konkret angekündigt, ob die Bundesregierung der Ukraine wie von Kiew gefordert schwere Waffen bereitstellt. Scholz hatte zuvor auf die Notwendigkeit einer engen internationalen Abstimmung verwiesen.

Die USA hatten bereits zuvor die Lieferung von 18 Haubitzen angekündigt; ukrainische Ausbilder sollen laut dem Pentagon im Ausland in den Umgang mit den Artilleriegeschützen eingewiesen werden. Scholz hat der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt. Insgesamt stünden Kiew damit etwa 1,6 Milliarden aus Deutschland zur Verfügung. Mit dem Geld soll das Land in die Lage versetzt werden, Kriegsgerät von der Industrie zu beschaffen, denn die Bestände der Bundeswehr gelten als erschöpft.

Detailansicht öffnen Die USA wollen der Ukraine nun auch mit schweren Artillerie-Geschützen aushelfen. Es handelt sich vermutlich um solche Haubitzen vom Typ M 198. (Foto: Anwar Amro/AFP)

Offen ist, ob Kiew Waffen noch rechtzeitig erhalten könnte, um sie zur Abwehr der russischen Offensive im Donbass zum Einsatz zu bringen, die nach Einschätzung von Präsident Wolodimir Selenskij und Aussagen des russischen Außenministers Sergej Lawrow am Dienstag begonnen hat. Allerdings geht die Bundesregierung davon aus, dass die Ukraine auch noch in einigen Monaten Bedarf an modernen Waffensystemen haben dürfte, um sich gegen eine fortwährende Aggression Russlands oder eine Bedrohung nach einem möglichen Waffenstillstand zu rüsten. Das Geld aus Berlin könnte auch dafür genutzt werden. Dabei dürfte es dann auch um Systeme gehen, die kurzfristig nicht lieferbar sind, etwa zur Luftverteidigung.

CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte, es gebe Nato-Partner, die "längst weiter" seien als Deutschland. Man wisse, dass es "aus sehr vielen Nato-Staaten" bereits Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gebe. "Was macht Deutschland?" - diese Frage werde inzwischen nicht nur hierzulande, sondern international gestellt, sagte Merz dem WDR. Vor mehr als sieben Wochen habe Scholz die Zeitenwende zur Überschrift seiner Regierungserklärung gemacht. Doch seitdem sei viel zu wenig passiert, "wertvollste Zeit" sei verloren gegangen.

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sagte, falls sich Scholz bei den Waffenlieferungen nicht bewege, müsse er in der nächsten Woche mit einem Antrag der Unionsfraktion dazu im Bundestag rechnen. Seine Fraktion erwarte, dass die Bundesregierung entweder schwere Waffen "aus Beständen der Bundeswehr liefert oder Ausfuhrgenehmigungen an deutsche Rüstungsunternehmen erteilt". Beides geschehe bisher "unerklärlicherweise nicht", sagte Wadephul der Süddeutschen Zeitung. Der Kanzler beschädige "damit die Vertrauenswürdigkeit unseres Landes und wird unserer Verantwortung gegenüber der Ukraine nicht gerecht".

Nach Informationen der SZ bereitet die Bundesregierung ein weiteres Paket mit Waffen und militärischer Ausrüstung für die Ukraine vor, das die Qualität der bisher gelieferten Systeme deutlich übersteigt. Geliefert werden könnten einige Posten von einer Liste kurzfristig verfügbarer Waffensysteme und Ausrüstung, die das Bundesverteidigungsministerium nach einer Abfrage bei der Industrie im März zusammengestellt hat. Darauf finden sich etwa Mörser mit einem Kaliber von 120 Millimetern und Maschinenkanonen, Radarsysteme zur Bodenüberwachung und zur Ortung feindlicher Stellungen sowie elektronische Störsysteme.

Das Verteidigungsministerium soll offenbar Angebote der Industrie mit Forderungen der Ukraine abgleichen

Das Lagezentrum Ukraine im Verteidigungsministerium soll die Angebote der Industrie mit Forderungen der ukrainischen Seite abgleichen. Eine "Bedarfsliste" soll dann der Bundesregierung zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Ukraine und die Industrie - so könnte der Prozess aussehen - unterzeichnen die Verträge. Denkbar wäre es, dafür die von Scholz angekündigte zusätzliche Finanzhilfe einzusetzen.

Das Geld könnte die Bundesregierung in Form einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung stellen - damit es schneller fließt als im normalen Haushaltsverfahren. Die Bundeshaushaltsordnung regelt, dass für solche Ausgaben die Einwilligung des Bundesfinanzministeriums notwendig ist. Weil der Gesetzgeber, also der Bundestag, dabei übergangen wird, gelten strenge Voraussetzungen. Auch könnte das Verteidigungsministerium Lieferungen mit Geld aus dem allgemeinen Haushalt vorstrecken und sich später erstatten lassen.