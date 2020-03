Als sie ans Telefon geht, hätte Luisa Neubauer eigentlich auf einem Schiff sein sollen, auf dem Rückweg von Helsinki nach Berlin. In der finnischen Hauptstadt wollte die Klimaaktivistin auf der der Jahreshauptversammlung des Energiekonzerns Fortum protestieren, weil dieser am Kohlekraftwerk Datteln 4 beteiligt ist. Im Sommer soll es in Nordrhein-Westfalen in Betrieb gehen. Doch die 23-Jährige ist zu Hause geblieben. Die Mitglieder von Fridays For Future sagen in diesen Tagen ihre Reisen ab, so wie fast alle Menschen in Deutschland. Auch die freitäglichen Demonstrationen finden nicht statt. Ein Gespräch über Protest, Verantwortung und Klimaschutz in Zeiten von Corona.