Nordkorea:Mehr Raketen, weniger Kinder

Anfang Dezember bestellte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Tausende Frauen ins große Hallenstadion der Hauptstadt Pjöngjang. Es war ihm offensichtlich ein Anliegen, zu ihnen zu sprechen, denn die sogenannte "Nationalversammlung der Mütter" hatte es davor erst viermal gegeben seit der Gründung der koreanischen Volksrepublik 1948, zuletzt vor elf Jahren. Tatsächlich zählte Kim Jong-un bei dem seltenen Konvent dann auch diverse Fehlentwicklungen in Nordkorea auf, denen die staatstreuen Hausfrauen mit vollem Einsatz entgegenwirken sollten. Über "die zuletzt wachsenden antisozialistischen Probleme" redete er, über die "zurückgehende Geburtenrate". Besonders in seiner langen Schlussrede beklagte Kim fremde Einflüsse. Er mahnte die Mütter, ihre Kinder durch harte Arbeit zu züchtigen. Und er schwor das Plenum auf ein patriotisches Leben mit "Härten" und einem "Mangel an allen Dingen" ein.

Kim Jong-un sprach wie ein Herrscher, der weiß, wie man mit Krisen umgeht. Trotzdem konnte man seine Reden bei der Mütter-Versammlung als Eingeständnis verstehen. Seinem Land geht es nicht gut. Es schwindet. Es weist Mangel und Armut auf. Es scheint sogar Verstöße gegen die Strenge seiner Parteidiktatur zu geben.

Mit der "Hwasong-18"-Rakete könnte Nordkorea die USA mit Atomwaffen beschießen

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe Kim Jong-un 2023 ein tolles Jahr gehabt. Erst am Montag zeigte sein Regime mal wieder, welches Potenzial in seinem Arsenal steckt: Da feuerte es nämlich eine ballistische Interkontinental-Rakete (ICBM) vom Typ Hwasong-18 mit Feststoffantrieb ab, also die modernste Rakete aus Kim Jong-uns Waffenkammer. Nordkoreas Staatsmedien bestätigten den Hwasong-18-Test am Dienstag. Mit einer solchen Rakete könnte Nordkorea die USA von Pjöngjang aus mit Atomwaffen beschießen. Wegen ihres Feststoffantriebs muss sie außerdem nicht wie eine Flüssigstoffrakete aufgetankt werden und ist deshalb flexibler einsetzbar. Es war der dritte erfolgreiche Test eine Hwasong-18 in diesem Jahr, der 13. Test einer ICBM seit Februar 2022 und der 16. überhaupt. Er zeigte, dass Nordkorea Fortschritte macht bei der Waffenentwicklung.

Auch sonst scheint sich 2023 aus Nordkoreas Sicht vieles zum Besseren gewendet zu haben: Die Abschottung, die Kim Jong-un Anfang 2020 wegen der Pandemie verfügt hatte, wurde zumindest ein bisschen gelockert. Der Wirtschaftsverkehr an der Grenze zu China läuft wieder. Diplomaten der genehmen Nachbarn China und Russland kommen ins Land. Im September merkte die ganze Welt auf, als Kim Jong-un mit seinem Panzerzug nach Russland reiste, um mit Präsident Wladimir Putin einen Waffen-Deal für Russlands Krieg in der Ukraine zu besprechen und dabei "als Gegenleistung militärische Hilfe" zu fordern, wie John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in den USA, annahm. Außerdem schoss Nordkoreas Regime im Herbst nach zwei Fehlversuchen einen Geheimdienst-Satelliten ins All.

Aber ob Errungenschaften wirklich Errungenschaften sind für Kim Jong-un, ist nicht immer so einfach zu sagen. Nordkoreas rücksichtsloses Aufrüsten gegen die freiheitliche Welt zum Beispiel hat einen Preis. Nicht nur werden die Sanktionen der Vereinten Nationen immer härter - Südkorea, Japan und die USA sind enger denn je zusammengerückt. In Seoul ist seit Mai 2022 der konservative Hardliner Yoon Suk-yeol Präsident. Für eine stärkere Front gegen Pjöngjangs Drohungen hat dieser sogar kurzerhand das historisch belastete Verhältnis zur früheren Kolonialmacht Japan gekittet. Und Washington bekennt sich dieses Jahr sichtbarer zu seiner Verpflichtung, Südkorea im Notfall auch mit Atomwaffen zu verteidigen.

Erst am Freitag traf sich wieder die Nukleare Beratungsgruppe (NCG) beider Länder in Washington und erklärte anschließend, ein nuklearer Angriff durch das Kim-Regime werde dieses "beenden". Zwei Tage später kam ein amerikanisches Atom-U-Boot in Busan an.

China will seine Macht im Indopazifik ausbauen

Der Test der Hwasong-18 am Montag und jener einer kleineren Missile am Sonntag waren Reaktionen auf diese "extreme Provokation", wie Nordkoreas Staatsmedien berichteten. Aber das ändert nichts daran, dass auch China, Nordkoreas wichtigster Helfer, Nordkoreas aggressives Aufrüsten kritisch sieht. China will seine Macht im Indopazifik ausbauen. Dazu passt es schlecht, dass Nordkorea den USA und deren Partnern Argumente für mehr Militär in der Region liefert.

Wie leistungsfähig Nordkoreas neuer Spionage-Satellit Malligyong-1 genau ist, muss sich erst noch zeigen. Experten bezweifeln jedenfalls, dass dessen erfolgreicher Start schon eine Folge russischer Technologie-Hilfe ist. "Es ist noch viel zu früh für die Nordkoreaner, um die von Russland zugesagte Hilfe zu integrieren", schrieb Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies Ende November auf der Social-Media-Plattform X. Es ist sogar fraglich, ob Kim Jong-un von Russland außer Lebensmittelhilfe und Wirtschaftskooperationen wirklich die militärische Unterstützung bekommt, die er sich erhofft.

Putin braucht Nordkoreas altmodische Granaten für die Kämpfe in der Ukraine, aber er überlegt sich sicher sehr genau, ob er durch illegale Hilfen für das kleine, eigenwillige Kim-Regime eine Krise mit China riskiert. "Für Russland und Nordkorea gibt es sicher eine Fülle von Gründen, in schwierigen Zeiten zusammenzuarbeiten", schreibt der US-Sicherheitsexperte Peter Brookes auf der Website des Thinktanks GIS. Eine Allianz wie zu Zeiten des Kalten Krieges sei trotzdem nicht zu erwarten: "Russland ist nicht scharf auf Ärger mit Peking oder einen weiteren Krieg an seinen Grenzen."

Gemütlich ist die Lage um die koreanische Halbinsel nicht

Gemütlich ist die Lage um die koreanische Halbinsel nicht. Nordkorea rüstet konsequenter auf, als es für die Landesverteidigung nötig wäre. Die Botschaften zwischen der freien Welt und der Welt Kim Jong-uns sind so feindselig, dass an Diplomatie gerade kaum zu denken ist. Die Hwasong-18-Vorführung vom Montag bezeichnete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA als "klare Warnung" an die "Vereinigten Staaten und die militärischen Gangster der Republik Korea".

Aber Nordkorea spürt auch seine begrenzten Möglichkeiten. Und im Inneren scheint die Wirtschaftskrise nicht enden zu wollen. Dazu passen Kim Jong-uns Aufrufe an die Mütter der Nation. Dazu passt genauso, dass Nordkorea dieses Jahr so viele Botschaften schließt wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr, als die Sowjetunion zerfiel und Pjöngjang dadurch seine damals wichtigste Unterstützerin verlor. Anfang Dezember berichtete das Fachportal NK News, dass Pjöngjang seine Vertretungen in Senegal und Guinea geschlossen habe - nachdem es vorher schon jene im Kongo, in Bangladesch, Spanien, Hongkong, Uganda, Angola und Nepal aufgegeben hatte. Grund? NK News zitierte dazu eine Vermutung aus dem Außenministerium Südkoreas: "Die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, illegale Geldflüsse zu blockieren, zeigen Wirkung."

Kim Jong-un selbst sieht man Nordkoreas Probleme nicht an. Bei der Nationalversammlung der Mütter weinte er einmal medienwirksam. Aber andere Bilder des Staatsfernsehens zeigten, in welch noblem Gefährt er zu der Veranstaltung kam: In einem neuen Mercedes-Benz Maybach GLS 600 nämlich, den er wegen der UN-Sanktionen eigentlich gar nicht haben dürfte.