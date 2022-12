Von Dunja Ramadan

Vor dem Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Doha richtete der bekannte tunesische Fußballkommentator Issam Chaouali eine Lobesrede an sein arabisches Publikum, er sagte: "Wir sind die Araber der Geschichte und der Zukunft. Wir sind die Kultur und die Zivilisation. Wir sind die, von denen ihr gelernt habt." Und weiter: "Wir sagen nicht, dass wir besser sind, aber wir weigern uns weniger zu sein. Respektiert, damit ihr respektiert werdet." Diese Ansage, im Netz vielfach geteilt und gefeiert, war als Antwort auf die Kritik aus Europa zu verstehen.

Die WM in Katar sei eine "Quelle des verdienten Stolzes", ließ auch der Golfkooperationsrat Ende Oktober verlauten. Genährt wurde dieser arabische Stolz vom erstmaligen Einzug der marokkanischen Mannschaft ins WM-Halbfinale und angefacht von der Wut über die europäische Kritik. Nicht nur auf den Straßen Dohas war ein panarabisches Wir-Gefühl allgegenwärtig: Als Marokko spielte, feierten die Menschen in Dubai genauso wie in Gaza, Kairo oder Casablanca. Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalelf wurde in weiten Teilen der arabischen Welt bejubelt.

Diese Stimmung spiegelt sich längst auch im politischen Diskurs wieder. "Wo liegt heute das Potenzial in der Welt?", fragte der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman im Gespräch mit dem US-Magazin Atlantic. Seine Antwort: "Es liegt in Saudi-Arabien. Und wenn Sie es verpassen wollen, glaube ich, dass andere Menschen im Osten sehr glücklich sein werden."

Willkommener Besuch aus China

Solche Aussagen beunruhigen westliche Regierungen. Ihnen gegenüber ist der arabische Ton schärfer geworden - man will sich von Washington oder Berlin nicht mehr vorschreiben lassen, mit wem man Politik und Geschäfte macht. Den jüngsten dreitägigen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping lobte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman als neues "historisches Kapitel" für die Region. Dass die Araber dieses Kapitel gemeinsam aufschlagen, ist bemerkenswert, hat man doch in Abu Dhabi, Kairo oder Riad dreieinhalb Jahre nicht mit Doha gesprochen.

Der Wunsch sich nach Partnern außerhalb des Westens umzusehen, ist allerdings nicht neu. Riad und Abu Dhabi sind vom Westen enttäuscht, nach den Raketenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Ölanlagen am Golf fühlen sie sich von Washington im Stich gelassen. Und aus Europa hagelte es in den vergangenen Jahren ständig - durchaus berechtigte - Kritik: am Krieg etwa, den Saudi-Arabien in Jemen führt, oder an der Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi, für das die CIA den saudischen Königssohn verantwortlich macht.

Hinzu kommt, dass Russlands Überfall auf die Ukraine das Mächtegleichgewicht zu Gunsten der Araber verschoben hat. In den vergangenen Monaten waren US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz am Persischen Golf. Kurz zuvor genehmigte Deutschland Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, obwohl die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag Rüstungsexporte an Beteiligte des Jemenkriegs ausdrücklich ausgeschlossen hatte. Während westliche Staaten derzeit mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben und Alternativen zum russischen Gas suchen, profitieren die Golfstaaten von den höheren Öl- und Gaspreisen und treiben damit lokale Entwicklungsinitiativen voran - gerne mit chinesischer Unterstützung.

Der Blick wendet sich nach Osten

Gleichzeitig sträuben sie sich dagegen, von der westlichen Anti-Russland-Initiative vereinnahmt zu werden. In Riad werde der Ukrainekrieg vor allem als "europäische Krise" gesehen, für den die Europäer einen hohen Preis zahlen, sagt Abdulaziz Sager, Vorsitzender und Gründer des Gulf Research Center in Washington. Tatsächlich finden "russische Sicherheitsbedenken am Golf und darüber hinaus in vielen arabischen Ländern Gehör", sagt Sager. Das läge daran, dass man in Riad den Vergleich zwischen der Ukraine und dem Jemen ziehe: Saudi-Arabien wolle im Jemen "eine befreundete Regierung ohne feindlichen Einfluss und keine ausgedehnten militärischen Drohungen", schreibt Sager - eine Anspielung auf den jahrelangen Wunsch der Ukraine, der Nato beizutreten.

Dennoch müsse die arabische Annäherung an China und Russland nicht unbedingt als kalkulierter Affront gegen die USA verstanden werden, sagt Jonathan Fulton, leitender Wissenschaftler in der Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council. Vielmehr sei zu beobachten, dass die Region seit Jahren verstärkt Richtung Osten blicke.

Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe: Peking treibt das Projekt der "Neuen Seidenstraße" voran, Mohammed bin Salman seine "Vision 2030". "Man hat das Gefühl, dieselbe Beraterfirma hat diese beiden Megaprojekte ins Leben gerufen", sagt Fulton. Saudi-Arabien brauche ausländische Investitionen und Expertise, um die Wirtschaft unabhängiger vom Öl zu machen - und genau das kann China bieten, das seine Einflusssphären stetig erweitern will.

Seit einiger Zeit liebäugelt Riad außerdem mit einem Beitritt in das von Peking geführte Shanghai Cooperation Organization. Der Verbund besteht unter anderem aus Russland, China, Iran, Indien, Pakistan sowie vier zentralasiatischen Staaten - und wird als Gegengewicht zur Nato wahrgenommen. Iran musste fast 15 Jahre auf die Aufnahme warten, im vergangenen September war es soweit. "Seitdem ist das Interesse am Golf noch gestiegen, denn die Herrscher versprechen sich davon auch Sicherheitsgarantien", sagt Fulton.

Ein Zugeständnis macht Chinas Präsident dann auch noch in einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu seinem Treffen mit den Vertretern des Golfkooperationsrats: Peking warb für eine "friedliche Lösung der Inselfrage", gemeint ist der Streit um drei kleine Inseln im Persischen Golf, die sowohl Iran als auch die Vereinigten Arabischen Emirate für sich reklamieren. Damit tat China den Golfarabern - für die Iran ein Erzfeind ist - einen Gefallen und zeigte damit seine Bereitschaft, für ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis mit ihnen auch diplomatische Opfer zu bringen. Denn mit Iran hat China erst 2021 eine 25-jährige "strategische Partnerschaft" vereinbart, und Xi Jinping ist einer der wenigen Führer, der Einfluss auf Teheran hat. Dort reagierte man verärgert auf Xis Annäherung an die arabischen Rivalen, die Tageszeitung Arman titelte: "Taiwans Unabhängigkeit, ein gesetzliches Recht". Ganz nach dem Motto: Wie du mir, so ich dir.