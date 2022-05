Von Markus Grill, Klaus Ott und Angelika Slavik, Berlin

Wer zu Karl Lauterbach will, muss aufpassen, nicht über all die Kabel und Abdeckplanen zu stolpern, die sich im sechsten Stock des Bundesgesundheitsministeriums vor dem Aufzug türmen. Im Gebäude in der Berliner Friedrichstraße wird gebaut, seit Ewigkeiten schon. Das ging schon so, als Jens Spahn (CDU) hier noch der Hausherr war. Der wusste damals nie, was ihn mehr nervte: Der Baulärm oder die Metapher in den Zeitungen, wonach die Gesundheitspolitik genauso eine Großbaustelle sei wie das Haus, in dem sie gemacht werde.