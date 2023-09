Lore Maria Peschel-Gutzeit:Eine Frau, die Deutschland veränderte

Als Jura noch eine Männerdomäne war, kämpfte sie sich ganz nach oben, war Justizsenatorin in Hamburg und Berlin. Und immer war es auch ein Kampf für andere Frauen - etwa für das Recht auf Teilzeitarbeit von Beamtinnen. Nun ist die Feministin Lore Maria Peschel-Gutzeit gestorben.

Von Annette Ramelsberger

Sie hat mit über 80 noch ein Buch geschrieben über ihr Leben. "Selbstverständlich gleichberechtigt" hieß es. Doch nichts war in ihrer Zeit weniger selbstverständlich als Gleichberechtigung. Die mussten sich die Frauen der Sechziger- und Siebzigerjahre noch in einem Maß erkämpfen, das ihren heutigen Nachfahrinnen geradezu steinzeitlich erscheint. Lore Maria Peschel-Gutzeit war Richterin, eine der ersten in Deutschland, und sie war gut. Ihr Problem: Sie war eine Frau.