An diesem Freitag wird aller Voraussicht nach Johannes Winkel (l.) zum Nachfolger Tilman Kubans an der Spitze der Jungen Union gewählt.

Als Merkel-Kritiker hat Tilman Kuban sich profiliert, als Chef der Jungen Union einiges bewirkt. Doch gerade die Erstwähler wenden sich ab von der Union. Liegt das an der JU - oder an der CDU?

Von Robert Roßmann, Berlin

An diesem Freitag beginnt in Fulda der Deutschlandtag der Jungen Union, es soll mal wieder ein politisches Spektakel werden. Auf Deutschlandtagen kommen die prominenten Redner mit Einmarschmusik in den Saal. Armin Laschet wurde beim letzten Mal mit einem Song von den Black Eyed Peas begrüßt, der Chef der Seniorenunion mit "Preußens Gloria". Und für Jens Spahn gab es "Stronger" von Kanye West.