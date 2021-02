Putschversuch in Spanien 1981

Mit gezogener Pistole: Der Putschist Antonio Tejero Molina am Rednerpult im spanischen Parlament, 23. Februar 1981. Das Pressefoto ging um die Welt.

Vor 40 Jahren beginnen faschistische Militärs einen Staatsstreich in Spanien - und scheitern an Juan Carlos. Es ist ein Lehrstück dafür, wie leicht Demokratien in Gefahr geraten können.