Ein Gespräch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem britischen Premierminister Boris Johnson im Brexit-Streit ist am Montag ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Johnson und Juncker trafen sich in Luxemburg zu einem Arbeitsessen - das erste direkte Gespräch der beiden, seit Johnson im Juli Premierminister wurde. Unmittelbar nach dem Treffen veröffentlichte die Kommission ein knappes Statement. "Präsident Juncker erinnerte daran, dass es in der Verantwortung Großbritanniens liegt, rechtswirksame Lösungen zu finden, die mit dem Ausstiegsvertrag vereinbar sind", heißt es darin.

Die britische Regierung erklärte, die Verhandlungen würden "intensiviert" in der Hoffnung, vor dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt einen Scheidungsvertrag zu vereinbaren. Ein Verhandlungserfolg hätte für Johnson gut gepasst, da er in London enorm unter Druck steht.

Der Premier will bis zum EU-Gipfel am 17. Oktober Änderungen am fertigen EU-Austrittsabkommen durchsetzen, was die EU bislang ablehnt. Sollte keine Einigung gelingen, droht Johnson mit einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober - und das, obwohl das britische Parlament keinen No Deal will. Ein jüngst verabschiedetes Gesetz soll einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern. Johnson will sich dem nicht beugen.

Ein Abkommen, das Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelt hatte, ist vom britischen Parlament noch immer nicht ratifiziert. Es fiel drei Mal durch, unter anderem wegen der Backstop-Regelung für Irland. Sie soll eine feste EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland verhindern. Die EU beharrt auf dieser Klausel, Johnson will sie streichen.

Viel Zeit bleibt Johnson nicht in Luxemburg, denn schon am Dienstag beschäftigt sich das oberste britische Gericht mit einem heiklen Brexit-Aspekt: Der Supreme Court beginnt dann mit der Anhörung zu der Frage, ob die von Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist.