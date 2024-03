Es wird eine Wahl der Superlative: Mehr als elf Millionen Wahlhelfer, einschließlich der Sicherheitskräfte, wurden schon 2019 in mehr als einer Million Wahllokalen eingesetzt. Für die Wahlen werden elektronische Wahlmaschinen eingesetzt, kurz EVMs genannt. Die Fahrzeuge, die diese EVMs transportieren, werden mit GPS-Geräten ausgestattet, um ihre Bewegungen zu überwachen und Betrug zu verhindern. Es gab in der Vergangenheit Fälle von Stimmenkauf und Einschüchterung, doch keine grundsätzlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ergebnisse. Die indischen Wahlen sind der größte demokratische Vorgang der Welt. Die Frage ist nach fast zehn Jahren Herrschaft der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) allerdings, wie weit diese Demokratie noch von einer Autokratie entfernt ist.

Detailansicht öffnen Demokratie in Gefahr? Im Dezember wurde die Rekordzahl von 141 Abgeordneten suspendiert, bevor im indischen Parlament über eine Reihe von Gesetzesverschärfungen abgestimmt wurde. (Foto: Altaf Qadri/AP)

Seitdem der charismatische Premier Narendra Modi an der Macht ist, hat sich das bevölkerungsreichste Land in allen möglichen demokratischen Indexen verschlechtert. Im Jahr 2021 stufte die in den USA ansässige Nichtregierungsorganisation Freedom House Indien in ihrem Jahresbericht von einer freien Demokratie zu einer "teilweise freien Demokratie" herab. Auch das in Schweden ansässige V-Dem Institut erklärte, Indien sei zu einer "Wahlautokratie" geworden. Im Demokratieindex der "Economist Intelligence Unit" rutschte Indien um zwei Plätze auf Rang 53 ab und wird seitdem als "fehlerhafte Demokratie" geführt. Der Druck auf Menschenrechtsgruppen, die Einschüchterung von Journalisten und Aktivisten und die Häufigkeit gewalttätiger Ausschreitungen, insbesondere gegen Muslime, haben zugenommen, attestierten alle drei Institute. Bei der BJP sieht man das freilich anders und wirft den westlichen Ländern, aus denen diese Analysen kommen, Heuchelei vor. Wie so häufig in Indien stimmt beides.

Die BJP gründet ihren Erfolg darauf, die hinduistische Mehrheit im Land hinter sich zu versammeln, und sie hat das auch auf Kosten der Minderheiten getan, vor allem der Muslime, die allerdings immer noch etwa 200 Millionen Einwohner ausmachen. Es gehört zu den Paradoxien dieses riesigen, vielfältigen Landes, dass es gleichzeitig das größte hinduistische als auch das drittgrößte muslimische Land der Welt ist, nach Indonesien und Pakistan.

Indien steht besser da als vor zehn Jahren

Außerdem gilt Indien seit dem vergangenen Sommer mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Ein so vielfältiges Land zusammenzuhalten und zu regieren, ist eine schwierige Aufgabe. Und wenn man auf die Kennzahlen sieht, die normalerweise herangezogen werden, um den Erfolg eines Landes zu bemessen, dann steht Indien unter der BJP gut da. Besser auf jeden Fall als vor zehn Jahren. Die Wirtschaft boomt, der Mittelstand wächst. Die Infrastruktur wird stetig besser: neue Eisenbahnen, Flughäfen, Tausende neue Autobahnkilometer. Frauenrechte werden gestärkt.

Detailansicht öffnen Der Premierminister nutzte die Eröffnung des Tempels von Ayodhya, um die heiße Phase des Wahlkampfs einzuläuten. (Foto: Handout Indian Press Information Bureau /AFP)

Gleichzeitig verschärft sich die Ungleichheit im Land. Laut einer aktuellen Studie, die am Mittwoch vorgestellt wurde, besitzen nur ein Prozent der indischen Bevölkerung etwa 40 Prozent des Wohlstands. Die Ungleichheit ist damit höher als in Südafrika, Brasilien oder den USA. Gerade auf dem Land gibt es weiterhin große Armut und viel Elend, dazu kommt oft fehlende Infrastruktur. Frauen müssen den nächtlichen Gang zu der Stelle fürchten, an der sie aus Mangel an Toiletten ihre Notdurft verrichten, weil Männer ihnen auflauern könnten, um sie zu vergewaltigen. Der Frauenanteil im Parlament ist immer noch gering, obwohl Indien bereits 1966 Indira Gandhi als Premierministerin gewählt hatte. Indien ist gleichzeitig Schwellen- und Industrieland, und wenn es sich zu einer autokratischen Demokratie entwickelt, dann ist auch das nicht unbedingt ein Widerspruch.

Wie leicht sich mitunter der Grat zwischen Demokratie und Tyrannei überqueren ließe, hat die Welt vor nicht allzu langer Zeit mit Schaudern in den USA erlebt, immerhin der langlebigsten Demokratie auf dem Globus, als Donald Trump das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 aushebeln wollte. Und längst nicht alle Amerikaner haben bekanntermaßen mit Abscheu und Empörung reagiert. Nicht wenige Menschen sehnen sich offenbar geradezu nach einem Lenker, der ihnen die Entscheidung abnimmt. Wenn sich Demokratien in Autokratien verwandeln, geht das meistens damit einher, dass frei gewählte Politiker demokratische Institutionen abbauen oder behindern: freie Medien, die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen, die unabhängige Justiz. Um so ihre Macht zu zementieren.

Diese Entwicklung kann man weltweit beobachten - dauerhaft oder auch vorübergehend. Sie kann alle Kontinente und Religionen betreffen. Premierminister Modi gratulierte Wladimir Putin am Mittwoch zu dessen Wahlsieg (immerhin hatte er sich damit ein paar Tage Zeit gelassen), und in der indischen Presse war nur wenig darüber zu lesen, unter welchen Umständen dieser zustande gekommen ist. Versuche, demokratische Regeln und Sicherungen auszuhebeln, lassen sich überall beobachten, in der Türkei oder in Israel, in Ungarn oder eben den USA. Indien war da nur früher dran.

Narendra Modi hat bereits bei der Wahl im Jahr 2014 eine Methode erfolgreich angewandt, wie sie heute weltweit funktioniert: Er hat eine Mehrheit angesprochen, die sich vorher selbst gar nicht als solche begriffen hat. In seinem Fall die etwa 80 Prozent im Land lebenden Hindus, die sich allerdings scharf durch Kasten und Regionen untereinander absetzen. Modi hat sie mit dem Narrativ bedient, dass sie etwas Besseres seien, und er ihnen zu dem Status verhelfen könne, der ihnen zustehe. Dafür hat er Feindbilder konstruiert, gegen die er seitdem vorgeht, auch wenn sie nicht immer real sind. Muslime, Medien, die kleptokratischen Politiker die vor ihm an der Macht waren, und alle anderen, die Indien den Erfolg missgönnen. Zum Beispiel die ehemaligen Kolonialmächte, aus denen heute Kritik kommt.

Modis Zustimmungswerte sind hoch

Bei den Wahlen 2019 wurde Modi bereits mit einer noch deutlicheren Mehrheit wiedergewählt als fünf Jahre zuvor. Für die Wahlen 2024 wird ein weiterer Zuwachs erwartet. Der Langzeit-Premier hat die Technik verfeinert, schlechte Nachrichten an sich abtropfen zu lassen und gute für sich zu reklamieren. Seine persönlichen Zustimmungswerte sind noch größer als die seiner Partei. Die Mehrheit im Land ist überaus zufrieden mit seiner Politik. Die Opposition hat sich zwar vor einigen Monaten gegen diese Dominanz zusammengerauft, aber sie hat außer der geeinten Feindschaft kaum etwas anzubieten. Es fehlt ihr eine eigene wirkungsvolle Botschaft.

Dabei treten die negativen Effekte von zehn Jahren hindunationalistischer Politik immer stärker zutage. Wenn man stetig Öl ins Feuer gießt, um die Angst der Menschen zu schüren, bleibt das nicht ohne Folgen. Die ohnehin spannungsgeladene Gesellschaft polarisiert sich weiter. Seit Monaten gibt es Ausschreitungen mit Toten im Bundesstaat Manipur im Osten des Subkontinents, beständige Unruhen in Kaschmir im Norden, und sogar in der Hauptstadt Delhi kommt es immer wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen.

Detailansicht öffnen In der mehrheitlich muslimischen Provinz Kaschmir kommt immer noch zu Unruhen. Polizei und Paramilitärs kontrollieren die Straßen, wie hier auf dem Markt von Srinagar, auf dem ein Papp-Modi steht. (Foto: Mukhtar Khan/AP)

Modi hatte sich für seine Wiederwahl 2019 mit dem Versprechen beworben, dass der hinduistische Rama-Tempel in Ayodhya gebaut wird, der nun auf den Ruinen der Babri-Moschee steht. 1992 hatten Tausende Hindus unter Mithilfe der Polizei die Moschee zerstört, also lange, bevor Modi im Amt war. Dass der Tempel im Januar unter hohen Sicherheitsauflagen eröffnet wurde, obwohl er nicht ganz fertig war, konnte man bereits dem Wahlkampf zuordnen. Modi liefert der Hindu-Mehrheit ein Symbol für ihre höhere Bedeutung im Land. Und einen Grund, ihn 2024 wiederzuwählen.

Diese Art Politik zu machen, ist vielen gebildeten und gemäßigten Hindus im Land gar nicht recht, andererseits überwiegen die Erfolge der Regierung. Denn neben dem wirtschaftlichen Aufstieg ist auch die internationale Bedeutung des Landes gestiegen, nicht nur, aber ganz besonders als Gegengewicht zu China. Wobei der indische Außenminister gerne darauf hinweist, dass China im Gegensatz zu Indien eine Diktatur ist. Tatsächlich ist die indische politische Szene bemerkenswert pluralistisch, mit einer Fülle an politischen Parteien mit unterschiedlichen ideologischen und regionalen Zugehörigkeiten. Mindestens 2354 Parteien waren laut der indischen Wahlkommission für die Wahlen 2019 gemeldet.

Auch wenn Beobachter eine Entwicklung hin zur Autokratie sehen - die Inderinnen und Inder sind durchaus stolz auf ihre Demokratie. Sogar die Oppositionellen. Narendra Modi selbst bezeichnet Indien immer wieder als "Mutter aller Demokratien".

Staatsgründer Jawaharlal Nehru hatte die ersten Wahlen nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 als Gelegenheit gesehen, die neue, riesige Nation zu vereinen und ihr einen Gemeinsinn zu geben. Inderinnen und Inder trennten Kaste, Religion, Sprache, Klasse. Aber es vereinte sie seit dieser ersten Wahl, die von Oktober 1951 bis Februar 1952 dauerte, das Recht, ihre Vertreter selbst wählen zu dürfen. Das Vertrauen in die Demokratie ist bis heute fast so etwas wie ein überkonfessioneller Glaube in Indien. Sie hält das riesige Land zusammen. Auch wenn sie von denen, denen sie im Moment nützt, missbraucht wird.