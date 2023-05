Israel's Luftabwehrsystem Iron Dome fängt am 13. Mai Raketen ab.

Ab Samstagabend sollen die Waffen schweigen, teilten Vertreter der Palästinenser mit. Trotzdem gab es am Abend Raketenangriffe. Ägypten, das den Waffenstillstand vermittelt hat, rief beide Seiten dazu auf, sich an die Abmachungen zu halten.

Israel und die extremistische Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben sich auf eine Feuerpause geeinigt. Ab 22 Uhr Ortszeit sollen die Waffen schweigen, teilten Vertreter der Palästinenser am Samstag mit. Ägypten, das den Waffenstillstand vermittelt hat, rief beide Seiten dazu auf, sich an die Abmachungen zu halten. "Im Lichte der Vereinbarung zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite gibt Ägypten bekannt, dass eine Waffenruhe zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite erreicht wurde", heißt es der Vereinbarung, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Eine Bestätigung der israelischen Regierung lag zunächst nicht vor.

Auch nach 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) kam es allerdings zu Raketenangriffen militanter Palästinenser auf israelische Ortschaften. Auch kurz nach Bekanntwerden des Abkommens am Abend feuerten militante Palästinenser bereits zahlreiche Raketen auf Israel ab. Auch im Großraum Tel Avivs heulten die Warnsirenen und waren Explosionen zu hören. Drei Israelis verletzten sich Rettungssanitätern zufolge auf dem Weg zu Schutzräumen. Als Reaktion griff Israels Luftwaffe erneut Ziele in dem Küstenstreifen an.

Noch am Samstagmorgen hatte Israel einen raschen Waffenstillstand ausgeschlossen. "Wir führen keine Waffenstillstandsgespräche", sagte der nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi. Israels oberste Priorität sei die Bekämpfung der Dschihadisten. Der Islamische Dschihad kündigte an, er werde weiterhin Raketen abfeuern. "Der Widerstand hat sich auf eine monatelange Konfrontation vorbereitet", hieß es in einer Erklärung.

Seit dem Morgengrauen feuerten Kämpfer der Organisation Raketen ab. In Israel wurde in den grenznahen Gebieten Luftalarm ausgelöst. Ein palästinensischer Arbeiter wurde nach Angaben eines Krankenhaussprechers durch Raketensplitter getötet. Das israelische Militär erklärte, Flugzeuge hätten Kommandozentralen des Islamischen Dschihad und Raketenwerfer im Gazastreifen getroffen. Rauchwolken stiegen auf, als laute Explosionen die bombardierten Gebiete erschütterten.

Ägypten versuchte seit Tagen einen Waffenstillstand zu vermitteln. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe verliefen zunächst jedoch stockend. Nach Armeeangaben habe es bereits am Mittwoch eine Art inoffizielle Erklärung über eine Waffenruhe gegeben, an die sich Israel auch gehalten habe - bis erneut Raketen aus dem Gazastreifen geflogen seien. Medienberichten zufolge, die sich auf ägyptische und israelische Quellen stützten, einigten sich beide Seiten nun auf ein Abkommen, das vorsieht, keine Häuser oder Zivilisten mehr anzugreifen.

Seit Ausbruch der Kämpfe am Dienstag, nachdem israelische Streitkräfte gezielt zwei Kommandanten des Islamischen Dschihad getötet hatten, sind mindestens 33 Palästinenser und zwei Menschen in Israel getötet worden. Auf palästinensischer Seite hieß es, die Waffenstillstands-Verhandlungen seien "kompliziert". Israel hat die gezielten Angriffe auf Kommandanten der Dschihadisten fortgesetzt, bislang sind sechs von ihnen getötet worden. Israel wirft der vom Iran unterstützten Gruppe die Planung von Anschlägen vor.