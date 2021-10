Jennifer W. saß oft mit geschlossenen Augen auf der Anklagebank, so als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen, um nichts mehr zu hören und zu sehen.

Von Annette Ramelsberger, München

Der Sommer 2015 war sehr heiß im irakischen Falludscha. 45 Grad schon am Vormittag, 49 Grad am Mittag. Wer konnte, blieb tagsüber im Haus. Die Sonne ist der Feind, das Haus bietet Schutz. Auch jenes Haus, in dem in diesem Sommer die verschleppte Jesidin Nora T. und ihre kleine Tochter Reda gefangen gehalten wurden - als Haussklavinnen.